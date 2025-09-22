“Pónganse a trabajar”: indignación en X por difusión en redes oficiales del documental de Gustavo Petro

La difusión, en varias cuentas oficiales del Gobierno, de un documental sobre la vida política del presidente Gustavo Petro desató un terremoto con epicentro en las redes sociales.

Los usuarios de la red social X pidieron a la Casa de Nariño que explique si se trata de una nueva estrategia de comunicaciones, ya que advirtieron que los ciudadanos son los que pagan impuestos para que se difunda propaganda política.

Estos son algunos de los trinos de las cuentas oficiales del Gobierno:

📺 Hoy a las 9:00 p.m. por @SenalColombia no te pierdas el documental sobre la vida del presidente @petrogustavo y la campaña que transformó la democracia colombiana.#PetroDocumentalPorSeñal pic.twitter.com/NaJaOJzjRJ — MinTransporte (@MinTransporteCo) September 21, 2025

Hoy a las 9:00 p.m. por @SenalColombia se estrena el documental que recorre la vida del presidente @PetroGustavo y la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño.



Un testimonio de cambio y dignidad 🇨🇴. #PetroDocumentalPorSeñal #SeñalColombia pic.twitter.com/ypkOTyiQMt — Supersalud (@Supersalud) September 21, 2025

📽️ Hoy a las 9:00 p.m. en @SenalColombia y @RTVCco:

Estreno del documental “Petro, décadas de lucha, un pueblo decide”.#PetroDocumentalPorSeñal pic.twitter.com/jOC0Fd3NPq — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 21, 2025

El documental se transmitió el domingo 21 de septiembre a las 9:00 a. m. por RTVC. Sin embargo, los internautas no ocultaron su molestia.

“Lamentable ver las cuentas oficiales del Estado al servicio de la bodega petrista”: expresó uno de los usuarios de X.

Lamentable ver las cuentas oficiales del estado al servicio de la bodega petrista — Julian Mejía Rojas (@JuliMejiaRojas) September 22, 2025

También publicaron: “Oiga, ¿y la vía al llano? ¿Y las vías terciarias para que los campesinos saquen sus productos al mercado?”.

Oiga y la vía al llano? Y las vías terciarias para que los campesinos saquen sus productos al mercado? 🤨🤨🤨 — Uwe Platze🇩🇪🇩🇪 (@uweplatze) September 21, 2025

“No solo se gastan recursos públicos en las vanidades del presidente, sino que además capturan los medios de información del Estado para hacer propaganda en época electoral. Inaudito”, anotó otra internauta.

No solo se gastan recursos públicos en las vanidades del presidente sino además capturan los medios de información del Estado para hacer propaganda en época electoral. Inaudito. pic.twitter.com/laIIeLeVzP — Simona Wing (@simonawing) September 22, 2025

Además, se alertó: “Me gustaría preguntarle a la @PGN_COL si acaso no es ilegal este uso abusivo de los recursos públicos para hacerle culto a la personalidad a Petro”.

Me gustaría preguntarle a la @PGN_COL si acaso no es ilegal este uso abusivo de los recursos públicos para hacerle culto a la personalidad a Petro. — Mauroriho (@EinerRivera9) September 21, 2025

Esta no es la primera vez que se utiliza esta dinámica de comunicaciones, ya que, recientemente, se han usado las cuentas oficiales del Gobierno para difundir declaraciones del presidente Gustavo Petro.

Como una alocución en respuesta a la descertificación que anunció el Gobierno de Estados Unidos en contra de Colombia, por no cumplir con las metas de erradicación de cultivos ilícitos de coca, situación que también generó un profundo disgusto en las redes sociales.

Colombia no falló.

Incautamos, erradicamos, luchamos. Nos descertifican por ser efectivos, no por fracasar.



#TrumpSeEquivocoDePais pic.twitter.com/vbdMjQ91MY — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 18, 2025

“Se le recuerda al grupo de trabajo de comunicaciones del @sgcol que esta propaganda NO HACE PARTE DE SUS FUNCIONES. Más de 120 mill nos cuesta a los contribuyentes los contratos para la comunicación del conocimiento GEOCIENTÍFICO, no de propaganda barata, respeten la entidad”.

Se le recuerda al grupo de trabajo de comunicaciones del @sgcol que esta propaganda NO HACE PARTE DE SUS FUNCIONES. Más de 120 mill. nos cuestan a los contribuyentes los contratos para la comunicación del conocimiento GEOCIENTÍFICO, no de propaganda barata, respeten la entidad. pic.twitter.com/moiTogIMkL — Guadalupe Luján (@GuadalupeLujR) September 18, 2025

El presidente de la República, Gustavo Petro, le salió al paso a esas críticas y respondió por medio de su cuenta personal de X.

“Señores, la política pública de un presidente de la república es institucional”, expresó el mandatario colombiano.