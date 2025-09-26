Suscribirse

Confidenciales

“Tiene razón Estados Unidos en quitarle la visa a Petro. Está como Samper”: La fuerte reacción de Vicky Dávila

La precandidata presidencial criticó con vehemencia el discurso del mandatario en las calles de Nueva York.

Redacción Confidenciales
27 de septiembre de 2025, 3:58 a. m.
Vicky Dávila y Gustavo Petro.
La precandidata presidencial Vicky Dávila y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Semana.

Vicky Dávila fue una de las precandidatas presidenciales que más criticó el discurso de Gustavo Petro en las calles de Nueva York donde pidió la liberación de Palestina e incitó a los militares norteamericanos a desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump.

Por esa razón, tuvo una fuerte reacción al conocer que el Departamento de Estado de Estados Unidos revocará la vida del mandatario colombiano.

“Urgente: Estados Unidos le canceló la visa a Petro. Con toda la razón. No sé qué haría este Gobierno si el presidente Donald Trump viniera a Colombia a decirles a las Fuerzas Armadas que no obedezcan a Petro. Abusivo, atrevido. Lo hizo a propósito, irresponsable”, dijo.

Agregó: “Qué vergüenza internacional. Petro recorriendo el camino de Samper. Yo apoyo la decisión de Estados Unidos, Petro NO nos representa a los colombianos".

Por ahora, el presidente no se ha pronunciado sobre la decisión del gobierno de los Estados Unidos de revocarle la visa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Yankees y Blue Jays en noche decisiva: así se define el título del Este en la Americana

2. Latinos en EE. UU. : la fuerza laboral que sostiene la economía del país pese a las políticas migratorias de Trump

3. “Ando furiosa”: Melissa Gate causó polémica en los Premios Juventud; afirmó ser víctima de maltrato

4. “Colombia se merece un líder mucho mejor”: así reaccionaron congresistas en EE. UU. a la revocatoria de la visa de Gustavo Petro

5. Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras Once Caldas vs. Chicó y Fortaleza vs. Bucaramanga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vicky DávilaGustavo PetroDepartamento de Estado de Estados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.