Confidenciales
“Tiene razón Estados Unidos en quitarle la visa a Petro. Está como Samper”: La fuerte reacción de Vicky Dávila
La precandidata presidencial criticó con vehemencia el discurso del mandatario en las calles de Nueva York.
Vicky Dávila fue una de las precandidatas presidenciales que más criticó el discurso de Gustavo Petro en las calles de Nueva York donde pidió la liberación de Palestina e incitó a los militares norteamericanos a desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump.
Por esa razón, tuvo una fuerte reacción al conocer que el Departamento de Estado de Estados Unidos revocará la vida del mandatario colombiano.
“Urgente: Estados Unidos le canceló la visa a Petro. Con toda la razón. No sé qué haría este Gobierno si el presidente Donald Trump viniera a Colombia a decirles a las Fuerzas Armadas que no obedezcan a Petro. Abusivo, atrevido. Lo hizo a propósito, irresponsable”, dijo.
Agregó: “Qué vergüenza internacional. Petro recorriendo el camino de Samper. Yo apoyo la decisión de Estados Unidos, Petro NO nos representa a los colombianos".
Por ahora, el presidente no se ha pronunciado sobre la decisión del gobierno de los Estados Unidos de revocarle la visa.