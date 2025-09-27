“A Petro se le salió su instinto de guerrillero en el lugar equivocado”: le dicen al presidente luego que le retiraran la visa de EE. UU.

Este viernes, 26 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos anunció que le revocaba la visa al presidente Gustavo Petro, luego de que este, horas antes, pidiera a los militares de ese país que desobedecieran al mandatario estadounidense Donald Trump.

Lo anterior lo dijo el presidente Petro en medio de una protesta a favor de Palestina, en una calle de New York.

Por lo tanto, para Estados Unidos, lo hecho por el presidente Petro fue incendiario e imprudente y tomaron la decisión indicada anteriormente:

“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, indicaron puntualmente desde el Departamento de Estado.

Lo anterior generó una tormenta política y, quien precisamente se pronunció al respecto, fue la representante a la Cámara de los Estados Unidos, María Elvira Salazar.

A través de su cuenta en la red social X, la congresista dijo que la decisión de los Estados Unidos contra el jefe de estado colombiano, era más que merecida. Así mismo, le recordó su pasado en el M-19.

“A Petro se le salió su instinto de guerrillero en el lugar equivocado. Cruzó una línea peligrosa y ahora enfrenta las consecuencias. La revocación de su visa es más que merecida. Petro no representa a los colombianos. ¡Vergüenza internacional!“, fue el mensaje puntual de Salazar.

Presidente Petro se pronunció

Mientras Estados Unidos hacía el anuncio de revocarle la visa al presidente Petro, este se encontraba de regreso a Bogotá.

De tal modo, siendo las 5:11 a. m. de este sábado 27 de septiembre, el presidente Petro se pronunció al respecto a través de su cuenta en la red social X.