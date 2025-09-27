Suscribirse

“A Petro se le salió su instinto de guerrillero en el lugar equivocado”: le dicen al presidente luego que le retiraran la visa de EE. UU.

Estados Unidos decidió revocarle la visa al presidente Gustavo Petro por llamar a los soldados de ese país a desobedecer a Donald Trump

Redacción Mundo
27 de septiembre de 2025, 11:21 a. m.
Gustavo Petro se dirigió a la multitud que estaba en la manifestación.
El presidente Gustavo Petro en medio de su protesta en New York. | Foto: Tomado de las redes sociales.

Este viernes, 26 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos anunció que le revocaba la visa al presidente Gustavo Petro, luego de que este, horas antes, pidiera a los militares de ese país que desobedecieran al mandatario estadounidense Donald Trump.

Lo anterior lo dijo el presidente Petro en medio de una protesta a favor de Palestina, en una calle de New York.

Contexto: “Desobedezcan la orden de Trump”: Petro envió mensaje al ejército de EE. UU. en la manifestación contra Netanyahu

Por lo tanto, para Estados Unidos, lo hecho por el presidente Petro fue incendiario e imprudente y tomaron la decisión indicada anteriormente:

“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, indicaron puntualmente desde el Departamento de Estado.

Lo anterior generó una tormenta política y, quien precisamente se pronunció al respecto, fue la representante a la Cámara de los Estados Unidos, María Elvira Salazar.

Presidente Gustavo Petro en la manifestación en Nueva York en contra de Benjamin Netanyahu
El presidente Gustavo Petro en la manifestación en Nueva York en contra de Benjamin Netanyahu. | Foto: Presidencia

A través de su cuenta en la red social X, la congresista dijo que la decisión de los Estados Unidos contra el jefe de estado colombiano, era más que merecida. Así mismo, le recordó su pasado en el M-19.

A Petro se le salió su instinto de guerrillero en el lugar equivocado. Cruzó una línea peligrosa y ahora enfrenta las consecuencias. La revocación de su visa es más que merecida. Petro no representa a los colombianos. ¡Vergüenza internacional!“, fue el mensaje puntual de Salazar.

Presidente Petro se pronunció

Mientras Estados Unidos hacía el anuncio de revocarle la visa al presidente Petro, este se encontraba de regreso a Bogotá.

De tal modo, siendo las 5:11 a. m. de este sábado 27 de septiembre, el presidente Petro se pronunció al respecto a través de su cuenta en la red social X.

“Llegó a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EE. UU. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, por que no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo.La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el derecho humano de vivir en el planeta.Soy libre y todo ser humano debe ser libre en la tierra”, dijo el presidente Petro.

