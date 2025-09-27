Le dicen a Petro que “fue un guerrillero fracasado, un buen senador, un alcalde mediocre y un pésimo presidente”

En medio de la polémica que rodea al presidente Gustavo Petro tras la reciente decisión del Gobierno estadounidense de retirarle la visa, el jefe de Estado colombiano decidió mirar hacia otro lado y se despachó, de un momento a otro, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Lo hizo a través de un mensaje que compartió este sábado, 27 de septiembre, a través de su cuenta en la red social X, luego de que el expresidente Uribe llegara a la ciudad de Pasto, donde fue recibido por algunas personas a las que se les escuchó decirle: “Sálvenos de este cáncer de Petro, líbrenos de este cáncer; bienvenido a la ciudad de Pasto; líbrenos de ese cáncer que tenemos ahorita”.

Tras el repentino mensaje del presidente Petro a Uribe, en el que dijo, en una parte, “al enemigo se le consiente, para que no mate”, la senadora y precandidata Paloma Valencia se fue de frente contra el mandatario colombiano.

La congresista del Centro Democrático le manifestó al jefe de Estado que él se creía Hugo Chávez, dictador fallecido del régimen venezolano, pero que en realidad “no tenía ni el carisma ni el respaldo popular”.

“Petro se cree Chávez, pero no tiene ni el carisma ni el respaldo popular. Se cree Castro, no tiene labia y ni siquiera la barba. Querría ser Allende, pero a nadie se cruzaría por la mente darle un golpe. Fue un guerrillero fracasado, un buen senador, un alcalde mediocre y un pésimo presidente”, le dijo Valencia al presidente Petro en X.

“Aunque no se agradezca nuestra bondad democrática”

En el mensaje en X, el presidente Petro también le comentó a Uribe, tras su llegada a Pasto, que estaba “saludando godos, en tierra de grancolombianos”.

"He sufrido mucho por este país y mi situación es difícil, pero esta es una visita fundamentalmente de cariño".