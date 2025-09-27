Evo Morales envió “saludo revolucionario” a Petro: “Los presidentes del pueblo no tienen visa”

Luego de que Estados Unidos decidiera este viernes, 26 de septiembre, revocarle la visa al presidente Gustavo Petro por instar a los militares de ese país a que desobedecieran al mandatario Donald Trump, el expresidente boliviano Evo Morales compartió un mensaje a través de su cuenta en la red social X, en el que se solidarizó con el jefe de Estado colombiano.

Morales, golpeado recientemente en las elecciones presidenciales de Bolivia, también celebró el discurso que entregó recientemente el presidente Petro en la ONU, en el que —entre varias cosas— se despachó contra el presidente Trump, a tal punto que pidió que lo investigaran.

“Hacemos llegar un saludo revolucionario a nuestro hermano del alma, compañero en la lucha antiimperialista. @petrogustavo, presidente de Colombia. Su voz en la ONU ha sido la voz de la dignidad y la coherencia en defensa del pueblo palestino. Una prueba de su lucha sincera es el hecho de que le hayan quitado la visa. Los presidentes del pueblo no tienen visa y son atacados por el imperio”, le dijo Morales a Petro en su mensaje en X, este sábado 27 de septiembre.

El mensaje de Morales a Petro en X. | Foto: Cuenta en X: @evoespueblo

También defendió al dictador Maduro

El pasado martes 23 de septiembre, Evo Morales también salió en defensa de Nicolás Maduro, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump insistiera en que el dictador venezolano es el líder de grupos terroristas y de narcotraficantes.

Es de recordar que, en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Trump justificó las operaciones militares en el Caribe, cerca de Venezuela, las cuales han dejado varios muertos tras ataques a narcolanchas.

“Por esta razón, recientemente comenzamos a utilizar el poder supremo del Ejército estadounidense para destruir a las redes venezolanas de terrorismo y tráfico de drogas lideradas por Nicolás Maduro”, aseguró Trump.

En tal sentido, Morales se mostró indignado por el discurso de Trump en la ONU en contra el dictador Maduro.

La tensión entre Trump y Maduro sigue aumentando. | Foto: Fotomontaje SEMANA

“Repudiamos enérgicamente las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, @DonaldTrump, quien de manera infame y carente de toda legitimidad calificó al presidente @NicolasMaduro como ‘narcoterrorista’. Esa acusación no solo es una mentira grotesca, sino también parte de la vieja estrategia imperialista de criminalizar a los gobiernos y pueblos que no se arrodillan ante sus intereses”, manifestó Morales en X.