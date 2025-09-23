El presidente Gustavo Petro arremetió contra su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El mandatario colombiano pidió que se abra una investigación penal contra el presidente republicano y también lanzó críticas a las políticas sobre la lucha contra el narcotráfico y la gestión migratoria de la Casa Blanca.

“Con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos, así se incluya al funcionario mayor que dio la orden: el presidente Trump”, aseveró el jefe de Estado durante su cuarta y última intervención ante ese recinto.

La disertación de Petro ante la Asamblea General de la ONU giró en torno a la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en su lucha contra las drogas, las alianzas que ha establecido el Estado colombiano con otras naciones en el marco de los diálogos para la paz total y su política de promover la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos.

Petro aseguró que debe abrirse una investigación penal contra Trump porque “permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza, jóvenes en una lancha que, así tuvieran un cargamento ilícito, no eran narcotraficantes, eran simplemente jóvenes pobres de América Latina que no tienen otra opción”.

La molestia del mandatario fue despertada por la orden de lanzar misiles contra botes en el Caribe, lanchas sospechosas de estar transportando sustancias ilícitas. Mientras Petro hablaba, la delegación de Estados Unidos se retiró del recinto.

Esa no fue la única arremetida contra su homólogo de la Casa Blanca. Al comienzo de su intervención, Petro le dijo a la plenaria: “Les hablo como un presidente descertificado por el mismo presidente Trump, sin que él tuviera derecho para hacerlo”.

El presidente Petro aseguró que los países menos poderosos no son escuchados en la ONU y catalogó a Estados Unidos como un país “blanco y racista” que sería el responsable de llevar a la humanidad a la “destrucción”.