🔴 Petro ante la ONU en VIVO | Horario del discurso del presidente de la República en Nueva York y últimas noticias

Este martes, 23 de septiembre, el presidente de Colombia Gustavo Petro tendrá su última intervención como mandatario del país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en los Estados Unidos. Esto en medio de las tensiones que tiene el líder colombiano de izquierda con el gobierno republico de Donald Trump por cuenta de la descertificación a la administración colombiana en la lucha contra las drogas.

En la tarde de este lunes, el presidente ya intervino en el evento sobre el diálogo de alto nivel acerca de soluciones para la financiación climática, como renovar el dinamismo y el apoyo político antes de la COP30. Donde más allá de hablar acerca de políticas medioambientales, llamó la atención por hablar sobre la descertificación.

“Yo soy un presidente descertificado por un gobierno extranjero. No sé si estará aquí, creo que no, Estados Unidos de Norteamérica, o sea, mi anfitrión. ¿Con qué derecho del Derecho Internacional puede un presidente de un gobierno extranjero descertificar a otro que fue elegido por su propio pueblo? ¿Eso es democracia o el comienzo de la barbarie? Pues yo soy y vengo aquí como presidente descertificado, incluso explícitamente”, manifestó el mandatario este lunes.

El mandatario volverá a hablar frente a los asistentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York.

Presidente Gustavo Petro en Nueva York | Foto: Presidencia

Siga en vivo el minuto a minuto de la Asamblea General de las Naciones Unidas:

8:00 p.m.: ¿A qué hora habla Donald Trump?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también tendrá una intervención llamativa en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el mandatario hablará en el segundo lugar en cuanto a los presidentes que darán sus discursos.

El mandatario estadounidense tendrá el segundo puesto en cuanto a los discursos durante el turno de la mañana, donde irá después del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien dará su intervención después de las 8 de la mañana (hora colombiana).

7:00 p.m.: Horario del discurso de Gustavo Petro

Según la programación oficial, el presidente colombiano intervendrá en la sesión de la tarde, siendo el octavo turno de dicho momento. Gustavo Petro intervendrá después del presidente de Kirguistán, Sadyr Zhaparov y luego, el mandatario colombiano dará lugar al presidente de Polonia, Karol Nawrocki.

El turno de la tarde inicia a las tres la tarde (dos de la tarde en Colombia), por lo que se espera que el presidente hable alrededor de las 4 de la tarde, hora colombiana.

6:30 p.m.: La advertencia de Petro en la ONU

En uno de los momentos de la extensa intervención de Gustavo Petro en la ONU, el mandatario colombiano hizo referencia al bombardeo en Gaza, en el conflicto en Oriente Medio, donde siempre ha sido muy crítico de las operaciones de Israel contra Hamás en dicho territorio.