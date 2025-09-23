🔴 EN VIVO | Asamblea General de la ONU: 193 mandatarios de los Estados miembro se reúnen en Nueva York, siga los discursos y los hechos más relevantes

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) inicia este 23 de septiembre de 2025 para concluir el día 29 del presente mes.

Jefes de Estado y diplomáticos de los todos países miembros de la organización tendrán la oportunidad de hablar y debatir en la sede principal de la organización en Nueva York, Estados Unidos.

El tema y eje temático de este año será “juntas y juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.

Se espera el discurso en horas de la mañana del presidente de EE. UU., el republicano Donald Trump.

23 de septiembre

06:56 a. m. Autoridades de EE. UU. desmantelan posible ataque a la red de telecomunicaciones de Nueva York

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó este martes que desmanteló una red de más de 100.000 tarjetas SIM que podrían haber colapsado la red de telecomunicaciones de Nueva York antes de la Asamblea General de la ONU.

“Además de realizar amenazas telefónicas anónimas, estos dispositivos podrían usarse para llevar a cabo un amplio abanico de ataques de telecomunicaciones”, entre ellos “desactivar torres de telefonía celular”, dijo la agencia en un comunicado.

La asamblea general se dará bajo estrictos controles de seguridad. | Foto: Getty Images

22 de septiembre

4:25 p. m. Reino Unido anuncia el reconocimiento del Estado de Palestina

La Secretaria de Estado para las Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, confirmó la decisión histórica del Gobierno británico que le da estatus de reconocimiento al Estado de Palestina.