Petro envió repentino mensaje al expresidente Uribe: “Al enemigo se le consiente, para que no mate”

El presidente Gustavo Petro compartió el mensaje esta mañana de sábado, 27 de septiembre.

Redacción Nación
27 de septiembre de 2025, 4:24 p. m.
Presidente Gustavo Petro y Expresidente Álvaro Uribe
De izquierda a derecha: Presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. | Foto: SEMANA

El presidente Gustavo Petro, quien ha sido bastante cuestionado en las últimas horas luego de que Estados Unidos le quitara la visa tras pedirle a los militares estadounidenses desobedecer a Donald Trump, compartió este sábado un repentino mensaje contra el expresidente Álvaro Uribe.

Lo hizo a través de su cuenta en la red social X, luego de compartir un enlace donde se observa en video la llegada de Uribe a la ciudad de Pasto.

Contexto: Expresidente Uribe critica al Gobierno Petro por temas fiscales, de inversión y el discurso contra privados

Junto a dicho enlace, un mensaje de Petro que dice puntualmente:

“Saludando godos, en tierra de grancolombianos, bien. Uribe goza de su libertad, todo ser humano debe ser libre, aunque no se agradezca nuestra bondad democrática. Al enemigo se le consiente, para que no mate. Pero a Uribe, le repito, lo mismo que le dije a él personalmente, en presencia del senador Uribe: Jamás de mi mano saldrá, orden alguna que perjudique a su familia y bienes. El estado democrático y bolivariano, el estado de la espada de Bolívar lo protege, y no dejará que sus derechos sean inculcados, pero, también dice que no serán inculcados los derechos de las demás personas. La humanidad debe ser el conjunto de las personas libres, en todos los lugares del planeta”, indicó el jefe de Estado en X.

El mensaje del presidente Gustavo Petro.
El mensaje del presidente Gustavo Petro. | Foto: Cuenta en X: @petrogustavo

En el video de su llegada a Pasto, al expresidente Uribe lo rodearon algunas personas a quienes se les escucha decirle: “Sálvenos de este cáncer de Petro, líbrenos de este cáncer; bienvenido a la ciudad de Pasto; líbrenos de ese cáncer que tenemos ahorita”.

Contexto: “Álvaro Uribe es de los grandes colombianos que hemos tenido”

Entre tanto, el expresidente Uribe se dejó ver agradecido por dicho recibimiento en la capital de Nariño y procedió a responderle a quienes lo recibieron:

He sufrido mucho por este país, la situación mía es difícil, pero esta es una visita fundamentalmente de cariño”, dijo puntualmente el exmandatario de Colombia.

