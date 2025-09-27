Álvaro Uribe se reunió con Abelardo de la Espriella: esto dijo el expresidente sobre el encuentro con el precandidato presidencial

El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció esta mañana de sábado, 27 de septiembre, que se reunió en las últimas horas con el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con Uribe, desde el Centro Democrático respetan la aspiración presidencial de De la Espriella, así como este “respeta el proceso y nuestra responsabilidad”, refiriéndose a ese partido político que está por definir a su candidato único de cara a las elecciones de 2026.

El expresidente Uribe también indicó a través de su cuenta en la red social X que, en la reunión con el precandidato, coincidieron en que se deben “buscar los más altos consensos para asegurar que Colombia sea conducida por valores democráticos”.

“Me he reunido con el Dr. Abelardo de la Espriella. Nosotros respetamos su candidatura independiente y él respeta el proceso y nuestra responsabilidad con el Centro Democrático. En esta conversación coincidimos en la necesidad de buscar los más altos consensos para asegurar que Colombia sea conducida por valores democráticos”, manifestó el expresidente Uribe, junto a una imagen en la que aparece con el precandidato presidencial.

Vale recordar que, en días pasados, De la Espriella visitó al expresidente Uribe en su finca El Ubérrimo, en Córdoba. Según contó el precandidato presidencial en El Debate de SEMANA, en dicho encuentro hablaron “de la unidad”.

“Tenemos que unirnos porque aquí el problema no son nuestras diferencias o las variedades que puede haber. El problema es que si no nos unimos, vamos a perder el país”, dijo De la Espriella en la emisión de El Debate del pasado 14 de agosto.

El abogado también manifestó que en esa visita al expresidente Uribe hablaron sobre los mecanismos para intentar encontrar esa unión y convertirse en una sola fuerza de cara a las elecciones de 2026.

Abelardo de la Espriella en entrevista en 'El Debate' de SEMANA. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Sin embargo, dejó en claro que hay unos “inamovibles”, que son: “Aquí no entran ni Petro ni sus cómplices, pero de resto, cabe todo el mundo”.