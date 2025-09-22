Carlos Alonso Lucio se sumó a la campaña de Abelardo de la Espriella

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella sumó un nuevo respaldo a su propósito de llegar a la Casa de Nariño en el 2026. El exsenador y exmilitante del M-19 Carlos Alonso Lucio anunció su apoyo al abogado.

“He decidido apoyar a Abelardo de la Espriella. Conozco a Abelardo desde hace más de 20 años, digo que lo conozco porque somos amigos y uno a los amigos los conoce bien, luego mi decisión no nace de un chispazo circunstancial ni de los cantos de sirena que suelen rodear a quienes se crecen de repente”, aseguró.

Lucio cuestionó a los que hace cuatro años llegaron a la campaña del entonces candidato Gustavo Petro porque era quien iba punteando las encuestas. “Que nadie se equivoque, Abelardo no es un protagonista fugaz”, afirmó.

El exsenador llenó de elogios a De la Espriella. Dijo que es una persona inteligente, que está dispuesto a enfrentar a los desafíos que le pongan en frente.

“Es absolutamente auténtico. Ese Abelardo que el país está descubriendo a través de las entrevistas y las redes es el mismo Abelardo de las reuniones familiares y amigos”, mencionó.

Lucio dijo que no es sencillo encontrar a un personaje público que sea transparente, pues habría muchos candidatos que no muestran realmente quiénes son, sino lo que les conviene mostrar.

“Nunca lo he visto jugarle a las hipocresías, a las deslealtades. Sin ningún tipo de duda, uno puede decir que Abelardo es Abelardo”, mencionó.