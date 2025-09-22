Confidenciales
Carlos Alonso Lucio se sumó a la campaña de Abelardo de la Espriella
El exsenador dijo que el abogado tendría claro que podría ser el que derrote al candidato del petrismo.
El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella sumó un nuevo respaldo a su propósito de llegar a la Casa de Nariño en el 2026. El exsenador y exmilitante del M-19 Carlos Alonso Lucio anunció su apoyo al abogado.
“He decidido apoyar a Abelardo de la Espriella. Conozco a Abelardo desde hace más de 20 años, digo que lo conozco porque somos amigos y uno a los amigos los conoce bien, luego mi decisión no nace de un chispazo circunstancial ni de los cantos de sirena que suelen rodear a quienes se crecen de repente”, aseguró.
Hemos decidido apoyar a @DELAESPRIELLAE pic.twitter.com/5nrLUoLq7E— Carlos Alonso Lucio (@carluciolopez) September 22, 2025
Lucio cuestionó a los que hace cuatro años llegaron a la campaña del entonces candidato Gustavo Petro porque era quien iba punteando las encuestas. “Que nadie se equivoque, Abelardo no es un protagonista fugaz”, afirmó.
El exsenador llenó de elogios a De la Espriella. Dijo que es una persona inteligente, que está dispuesto a enfrentar a los desafíos que le pongan en frente.
“Es absolutamente auténtico. Ese Abelardo que el país está descubriendo a través de las entrevistas y las redes es el mismo Abelardo de las reuniones familiares y amigos”, mencionó.
Lucio dijo que no es sencillo encontrar a un personaje público que sea transparente, pues habría muchos candidatos que no muestran realmente quiénes son, sino lo que les conviene mostrar.
“Nunca lo he visto jugarle a las hipocresías, a las deslealtades. Sin ningún tipo de duda, uno puede decir que Abelardo es Abelardo”, mencionó.
Uno de los hechos por los que lo destacó esa candidatura es porque estaría convencido de que es el que puede derrotar al candidato que respalde el presidente Gustavo Petro a través del Pacto Histórico.