La Unidad Nacional de Protección (UNP) le respondió al precandidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella, quien interpuso una acción de tutela contra la entidad, asegurando que no le estaría dando las medidas de protección que necesita como aspirante a la Casa de Nariño.

Sin embargo, la entidad desmintió a De la Espriella al afirmar que su equipo de seguridad no ha sido modificado y que, a su juicio, el esquema que le acompaña es de carácter “robusto”.

“La UNP informa a la opinión pública que el precandidato Abelardo de la Espriella mantiene un esquema robusto de seguridad, aprobado por el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe). En ningún momento dicho esquema ha sido reducido ni modificado y resulta falso que el presidente de la República haya impartido una instrucción para debilitarlo”, detalló la entidad en un comunicado.

Contrario a lo que dice la entidad, De la Espriella interpuso una acción de tutela en la que alega que se estaría presentando una vulneración a sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la seguridad personal y familiar. En ese proceso, expuso que, desde enero de 2024, se le notificó la finalización del esquema conformado por cuatro personas de protección y un chaleco blindado.

Por ese antecedente, su abogado, Germán Calderón España, pidió que se tutelen sus derechos fundamentales y que se ordene al presidente de la República, Gustavo Petro, y a la UNP que se le implemente un esquema de seguridad idóneo, tanto para él como para su familia.

En contraste, la UNP le respondió: “La institucionalidad del Estado colombiano garantiza la seguridad de los candidatos dentro del marco de la ley y de los mecanismos técnicos que le son propios. Por ello, rechazamos de manera categórica las afirmaciones que pretenden atribuir decisiones inexistentes al jefe de Estado o a la UNP, pues desinforman a la ciudadanía y erosionan injustamente la confianza en las instituciones”.