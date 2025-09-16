“Agárrate, pronto sabrás lo duro que muerde el tigre”: Abelardo de la Espriella responde a Petro sobre paramilitarismo

El intercambio de mensajes entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella se profundiza cada vez más.

En esta ocasión, De la Espriella respondió a las acusaciones que le lanzó Petro, en las que mencionó al paramilitarismo. Lo hizo con un extenso trino.

“Las acusaciones que me haces —y que fueron un montaje en su momento, de tu exministro Iván Velásquez y otras hierbas del pantano de la izquierda radical— ya fueron resueltas por la justicia y son cosa juzgada. Como tú dices: ‘Paramilitarismo’ (concierto para delinquir agravado) y ‘Coger dineros del narcotráfico’ (lavado de activos), Fiscalía 10 Especializada Antiterrorismo. Proceso precluido el 9 de junio de 2009”, posteó Abelardo de la Espriella.

Y agregó: “En cambio, tus múltiples crímenes y los de la bandola que te secunda, esos sí, impunes, siguen durmiendo el sueño de los justos:

Financiación de la campaña. Carrotanques de La Guajira (UNGRD). Contratos de María Isabel Urrutia. Caso Laura Sarabia–Marelbys Meza. Irene Vélez – salida irregular de sus hijos. Verónica Alcocer – séquito y embajada en misión especial. Juan Fernando Petro – pacto de La Picota y pasaporte diplomático. Gastos exorbitantes en movilizaciones de apoyo al Gobierno. Las bolsas con plata que te dieron hace unos años. Los torcidos de tu alcaldía. Iván Mordisco y el apoyo del EMC (FARC) a la campaña. Nicolás Petro – lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 16, 2025

Sociedad con la dictadura chavista. Destrucción económica. Apoyo a las FARC, al ELN y a bandas criminales”.

“Ah, y con toda la droga que consumes, eres uno de los mayores financiadores —además de socio— del narcotráfico. Y habrá otros delitos que se me olvidan y los que faltan, porque eres un delincuente de la peor calaña, además de un ser humano deleznable e impresentable. ¡Agárrate, pronto sabrás lo duro que muerde el tigre!”, insistió el precandidato presidencial.

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia de la República

También indicó en el trino: “Reitero ante los colombianos que voy a recuperar la seguridad, derrotar el narcotráfico y la corrupción, y fortalecer la salud, las pensiones y el emprendimiento privado, y lucharé sin descanso por los pobres a los que Petro engañó, para construir un país próspero y democrático, contrario a la dirección narcoterrorista que hoy nos gobierna en asocio con Maduro”.

La postura del precandidato fue en respuesta a un sablazo que le lanzó el mandatario colombiano: “Tu alianza, Abelardo, con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad”.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 16, 2025