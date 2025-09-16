Gustavo Petro arremete contra Abelardo de la Espriella: “Tu alianza con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad”

Este martes, 16 de septiembre, se presentó un fuerte intercambio de mensajes entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y uno de los precandidatos que aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

Se trata de Abelardo de la Espriella, con quien el mandatario se enfrentó en la plataforma digital de X.

El primero en publicar un mensaje fue Abelardo de la Espriella, quien habló de una denuncia que radicó en la Corte Penal Internacional en contra de Petro.

“He denunciado a Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional por instigación a crímenes de lesa humanidad y genocidio. Colombia no puede normalizar la persecución política ni la violencia como herramientas de poder. ¡Firme por la Patria!”, trinó de la Espriella.

Denuncia completa:… pic.twitter.com/dPVMGDwqE6 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 16, 2025

Posteriormente, el mandatario reaccionó a ese trino del precandidato presidencial, lanzando una fuerte pulla: “Tu alianza, Abelardo, con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad”.

Es hora que el país sepa cuál fué tu papel con el paramilitarismo en Córdoba, y las estafas que les hiciste, cogiendo dineros del narcotráfico https://t.co/Y4k1AGehtD — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 16, 2025

