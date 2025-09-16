Suscribirse

Política

Gustavo Petro arremete contra Abelardo de la Espriella: “Tu alianza con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad”

El choque entre el mandatario y el precandidato presidencial se registró en las redes sociales.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 7:15 p. m.
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro.
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Este martes, 16 de septiembre, se presentó un fuerte intercambio de mensajes entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y uno de los precandidatos que aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

Se trata de Abelardo de la Espriella, con quien el mandatario se enfrentó en la plataforma digital de X.

El primero en publicar un mensaje fue Abelardo de la Espriella, quien habló de una denuncia que radicó en la Corte Penal Internacional en contra de Petro.

“He denunciado a Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional por instigación a crímenes de lesa humanidad y genocidio. Colombia no puede normalizar la persecución política ni la violencia como herramientas de poder. ¡Firme por la Patria!”, trinó de la Espriella.

Posteriormente, el mandatario reaccionó a ese trino del precandidato presidencial, lanzando una fuerte pulla: “Tu alianza, Abelardo, con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad”.

“Es hora que el país sepa cuál fue tu papel con el paramilitarismo en Córdoba, y las estafas que les hiciste, cogiendo dineros del narcotráfico”, expresó el jefe de Estado.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Resultados de la lotería Powerball y a cuánto asciende el pozo del lunes 15 de septiembre

2. Alcalde de Bucaramanga se pronuncia tras la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos: “Es equivocado”

3. Se conocen nuevos detalles del asesinato de niña de nueve años en Mosquera: hija del presunto agresor habría visto todo

4. Abelardo de la Espriella solicitó a Corte Penal Internacional investigar a Petro por, presuntamente, “instigar crímenes de genocidio y lesa humanidad”

5. Gustavo Petro arremete contra Abelardo de la Espriella: “Tu alianza con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroAbelardo de la EspriellaParamilitarismo

Noticias Destacadas

De izquierda a derecha: Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro.

Abelardo de la Espriella solicitó a Corte Penal Internacional investigar a Petro por, presuntamente, “instigar crímenes de genocidio y lesa humanidad”

Redacción Semana
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro.

Gustavo Petro arremete contra Abelardo de la Espriella: “Tu alianza con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad”

Redacción Semana
Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo se pronunciaron.

Excancilleres de Petro se pronuncian sobre descertificación: “Debemos intensificar la erradicación de cultivos ilícitos”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.