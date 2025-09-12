Suscribirse

Política

Diputado del Parlamento Europeo responde duramente en vivo a Petro: “Vuelve a mentir el señor”

El diputado no dudó en responderle a Petro por sus declaraciones tras el informe sobre el clima de violencia que hay en el país.

Redacción Semana
12 de septiembre de 2025, 2:28 p. m.
Juan Ignacio Zoido y Gustavo Petro
Juan Ignacio Zoido y Gustavo Petro. | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images

Juan Ignacio Zoido, diputado del Parlamento Europeo, le respondió duramente al presidente Gustavo Petro por las declaraciones que entregó después de que este órgano democrático le lanzara una dura crítica a su gobierno.

En diálogo con Blu Radio, el eurodiputado del Partido Popular Europeo explicó que el informe que sacaron se dio por la preocupación que existía en cuanto a la situación de violencia que, además, terminó con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

“La violencia armada está amenazando la estabilidad democrática de Colombia, por un señor que había prometido que iba a conseguir la paz absoluta, pero está consiguiendo las más altas cuotas de criminalidad en el país”, afirmó.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Zoido recordó que uno de los puntos importantes fueron los discursos agresivos que llegaban desde la Presidencia, más específicamente del propio Petro. Sin embargo, pese a este llamado, según dijo, el mandatario colombiano respondió al informe de la misma forma.

Por lo mismo, comentó que tienen una “alta preocupación” por Colombia, ya que cuentan con datos sobre el aumento de la violencia, lo que podría ser un verdadero riesgo para las elecciones de 2026.

Contexto: “La Presidencia contribuye al clima de violencia”: fuerte crítica del Parlamento Europeo al Gobierno colombiano

“Nosotros lo que queremos es que haya una Colombia fuerte desde el punto de vista democrático. [...] Cuando Petro dice que nosotros somos unos ignorantes, yo no voy a utilizar esas palabras tan gruesas, pero sí le quiero decir que tenemos datos suficientes”, apuntó.

En ese sentido, sostuvo que no solo en Europa están preocupados por lo que está pasando en Colombia, sino que hay otros países de Latinoamérica que también están “sorprendidos” por el difícil panorama que hay.

Juan Ignacio Zoido, diputado del Parlamento Europeo.
Juan Ignacio Zoido, diputado del Parlamento Europeo. | Foto: Getty Images

Por ello, el diputado dejó en claro que la sociedad colombiana está “muy por encima de la Presidencia” y, por ende, del mismo Petro. “Lo que queremos es reforzar esa Colombia democrática”, dijo.

“La verdad es que lecciones de democracia, transparencia y respeto hacia los demás no nos puede dar a los europeos el señor Petro”, complementó.

También negó la afirmación que hizo el jefe de Estado sobre que la mayoría de los partidos que firmaron el informe son de extrema derecha: “Petro, una vez más, viene a descalificar de manera genérica sin ninguna base objetiva y, por tanto, pretende engañar”.

Contexto: “Avergüéncense de apoyar un Hitler”: Gustavo Petro respondió a aguda crítica del Parlamento europeo a su gobierno

Zoido aseguró que la respuesta del presidente solo busca “justificar” los fracasos de su gobierno, al tiempo que negó que, con la declaración que se hizo, el Parlamento Europeo esté poniendo al mandatario como el responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay.

“Vuelve a mentir el señor Petro porque el alcance de la declaración es que los discursos de odio vienen a generar una situación de crispación y de violencia. [...] Es verdad que él tiene un tono y emplea unos términos que vienen a crear una crispación y después vienen consecuencias”, manifestó.

El eurodiputado dejó en claro que más allá de la postura del presidente, seguirán muy de cerca lo que ocurre con el proceso electoral en Colombia.

Finalmente, remarcó que el informe del Parlamento Europeo se meditó detenidamente y por eso se logró un gran respaldo en los partidos.

“Los colombianos están muy por encima de la Presidencia y, por tanto, nosotros respetamos al pueblo, pero lo que queremos es una Colombia fuerte, democrática y un país que tiene derecho a vivir las próximas elecciones en paz, libertad y consagrar así la democracia”, concluyó.

