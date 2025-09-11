Suscribirse

“Avergüéncense de apoyar un Hitler”: Gustavo Petro respondió a aguda crítica del Parlamento europeo a su gobierno

El mandatario colombiano fue más allá y expresó: “Ustedes ya no nos enseñan democracia”.

Redacción Semana
11 de septiembre de 2025, 8:40 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

No pasó desapercibido para el presidente de la República, Gustavo Petro, el fuerte cuestionamiento que lanzó el Parlamento europeo a su gobierno. Ese organismo expresó que la Presidencia de Colombia “contribuye al clima de violencia”.

A través de su tribuna favorita, el jefe de Estado reaccionó y lanzó un dardo al Parlamento europeo.

Que se avergüencen los gobernantes y parlamentarios de Europa y EE. UU., que con su silencio son cómplices del genocidio palestino. Nosotros desde América Latina construimos razón, poesía, democracia y justicia social”, posteó Gustavo Petro.

Y añadió en el mensaje que publicó en esa plataforma digital: “Señores de la derecha europea, ustedes tienen la fosa común más grande del mundo, allí donde se escribió la palabra Democracia en Griego, está el mar Mediterráneo, donde yacen miles de inmigrantes ahogados”.

“Avergüéncense de apoyar un Hitler. Ustedes ya no nos enseñan democracia, ahora América Latina les enseña Democracia”, insistió el presidente Petro.

En desarrollo...

