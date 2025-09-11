Sentido homenaje a Miguel Uribe Turbay: María Claudia Tarazona llega al lugar del atentado

María Claudia Tarazona encabezó un homenaje a su fallecido esposo, el precandidato a la Presidencia Miguel Uribe Turbay, desde el mismo parque en el que ocurrió el atentado que silenció la vida del senador del Centro Democrático.

“El mal, ese mal oscuro y destructivo, tiene los días contados en nuestro país. Mantengámonos unidos. La seguridad va a volver a reinar. La paz, la verdadera, va a volver. La decencia gobernará”, aseguró Tarazona.

La esposa de Uribe Turbay lideró una cadena de oraciones en compañía de seguidores y del padre del congresista, Miguel Uribe Londoño, quien tomó las banderas de su hijo para aspirar a la candidatura a la Presidencia del Centro Democrático.

Tarazona oró por las familias de los secuestrados, de los soldados y policías que han muerto en medio del conflicto armado. La esposa del fallecido senador también recordó al activista estadounidense Charlie Kirk, quien fue asesinado este miércoles 10 de septiembre.

“A ellos, sus familias y hoy que nos une un dolor muy grande de una persona muy joven como Miguel, Charlie Kirk, con dos hijos, muere asesinado de la misma manera que murió Miguel. Silenciaron su voz con un disparo y queda una esposa con dos bebés. A ella, desde acá, la abrazo con el mismo dolor que me levanto todos los días”, dijo Tarazona.

Tarazona visitó el mismo parque en el que un adolescente sicario le disparó a su compañero de vida y padre de su pequeño hijo Alejandro, cuando se cumple el primer mes del fallecimiento del congresista, quien estuvo luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Ella había estado alejada de la vida pública desde las exequias de Uribe Turbay, quien recibió homenajes en el Congreso de la República durante tres días, corporación a la que había llegado como uno de los senadores más votados del país.

María Claudia Tarazona decidió alejarse de la vida política tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, pese a que hubo comentarios que plantearon la posibilidad de que ella asumiera las banderas de su esposo. Uribe Londoño ocupó el puesto que tenía Uribe Turbay en la contienda presidencial para conseguir el aval del Centro Democrático.