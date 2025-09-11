María Carolina Hoyos publicó nostálgico video con Miguel Uribe Turbay tras primer mes de su muerte: “Tu absurda partida”

María Carolina Hoyos Turbay, reconocida comunicadora y hermana mayor de Miguel Uribe Turbay, se convirtió en tema de conversación en redes y medios de comunicación tras atravesar momentos difíciles en su vida personal.

El año 2025 ha sido particularmente doloroso para ella, marcado primero por la partida de su abuela, Nydia Quintero, y después por la trágica muerte de su hermano en circunstancias distintas. A partir del 7 de junio, su día a día cambió de manera abrupta, obligándola a enfrentar un periodo lleno de duelo, tristeza y grandes retos emocionales.

Sin embargo, recientemente, María Carolina Hoyos Turbay llamó la atención de sus fieles seguidores de plataformas digitales con una publicación que realizó con motivo del primer mes del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con lo que se observó, la comunicadora utilizó su cuenta de Instagram para compartir un sentido video que refleja uno de los muchos instantes que se gozó con el fallecido senador. Ambos mostraban lo felices y unidos que eran, pasando por momentos únicos.

En el clip, que ya reúne varias reacciones, María Carolina Hoyos Turbay, que ha hablado del dolor que siente por esta tragedia, dejó a la vista una reunión en la que compartieron los dos, bailando y cantando al ritmo de Le hace falta un beso, en plan karaoke.

La periodista lo abraza por el abdomen, mientras él sostiene el micrófono y repite la letra, acompañado de otras personas que estaban a su alrededor. El instante fue muy especial, pues hacía parte de las actividades que más disfrutaba fuera del ámbito político y laboral.

“Un mes sin ti, Miguel. Nos duele tu absurda partida, pero —como dice tu sobrino Mateo— nos queda lo mejor de ti: la sangre, tu amor y tu legado.✨ Te adoramos, guerrero”, escribió en el pie de foto de la publicación, donde ya suma más de 11.000 me gusta.

Hoyos Turbay no escondió la tristeza que invadía su vida, precisamente por el lugar que ocupaba su hermano menor. Pese a que continúa con su vida, la realidad no es la misma sin él, tal y como lo ha mencionado en entrevistas.