María Carolina Hoyos dejó sentido mensaje tras duras pérdidas que sufrió; compartió nostálgicas fotos: “Acuérdate de mí”

María Carolina Hoyos Turbay, la hermana mayor de Miguel Uribe Turbay, ha estado en el centro de la atención mediática y en redes sociales a raíz de los duros episodios que marcaron su vida recientemente.

La comunicadora ha vivido un año especialmente doloroso en 2025 tras la partida de su abuela, Nydia Quintero, y la trágica pérdida de su hermano, en circunstancias diferentes. Desde el 7 de junio, su cotidianidad dio un giro inesperado, enfrentándola a una etapa llena de tristeza y dificultad emocional.

Recientemente, tras el inicio de un nuevo mes, María Carolina Hoyos Turbay movió fibras con una sentida publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, en la que mostró el lugar donde descansaba su abuela, Nydia Quintero.

La comunicadora señaló que estaba junto a su mamá, Diana Turbay, quien perdió la vida hace varios años por consecuencia de la violencia que se vivía en el país. Las dos quedaron juntas, por lo que deseó expresar todo el agradecimiento a estas mujeres que la marcaron.

“Mamita de mi vida. Lograste mover a todo un país en torno a la solidaridad gracias a tu entusiasmo y a tu entrega infinita. Hace unos días partiste y llegaste al cielo, al lado de Pitito y de mi mamá. Hace tres semanas también llegó mi hermano Miguel. Hoy tus restos descansan junto a los de mi adorada mamá”, escribió al inicio del post.

De igual manera, abrió su corazón y comentó que no eran días sencillos de llevar, pero seguía luchando por sanar este dolor que cargaba. Allí reiteró en la unión de su familia, depositándose en la fe.

“Mi abuela (Nydia Quintero) es mi persona favorita. Ella nunca dejó que olvidáramos el amor de mi mamá”. | Foto: Archivo María Carolina Hoyos Turbay

“No han sido días fáciles, pero de la mano de Dios y de la Virgen María vamos encontrando el rumbo hacia la sanación. Estamos unidos en familia, con la fe intacta; sabiendo que Jesús es el camino. Tu amor y tu ejemplo siguen siendo nuestra guía”, agregó.

Por último, agradeció a su abuela por todo, pidiéndole que siempre la llevara presente donde quiera que esté. En su texto reafirmó que deseaba ver señales en corazones, esperando sentirla en un modo espiritual y emocional.

“Gracias, mamá Nydia, por todo. Gracias por tu amor y tu ejemplo. Gracias por darle sentido y amor a nuestra vida. Acuérdate de mí, tanto como yo te pienso, mamá linda. Aparece siempre en corazones, cada vez que pienses en mí“, concluyó.