El pedido de Quintero parecía extraño en la intimidad de su vivienda. La enfermera no parecía entender lo ocurrido y no prestó mayor atención.

Nydia Quintero, quien recibe en su vivienda a sacerdotes y comulga constantemente, no está enterada de lo que le ocurrió a Miguel Uribe Turbay, pues la familia no quiere perturbarla con la noticia por su edad. Pero sus hijos no descartan que lo sepa porque, ocasionalmente, se le ven gestos que los hacen pensar que también lucha espiritualmente para que Miguel salve su vida.

Julio César no es ajeno a su fe en Dios, una herencia que le dejó su padre, el expresidente Julio César Turbay Ayala, fiel devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Carga en uno de sus bolsillos un manojo de pulseras azules con medallitas de la Virgen Milagrosa. “Hay gente que me ha entregado medallitas para que las reparta”, dijo. En su celular reposa la imagen de san Chárbel, santo libanés. “Lo tenemos de moda hace tiempo”, coincidieron los hermanos. Todos conservan las estampitas del milagroso.

“Se los voy a tener de regalo para cuando él despierte. Que él vea cómo ha reaccionado este país. No me permito pensar nada distinto a que Dios nos lo devolverá”, afirmó María Victoria. A renglón seguido se derrumbó sentimentalmente.

Los rostros de los tíos son de tristeza, pero no se les percibe odio en su corazón. “Estoy lleno de dolor y tristeza porque Colombia está viviendo esta nueva etapa de violencia y barbarie”, reconoció Julio César. No habla de venganza contra el menor de edad que disparó salvajemente contra su sobrino. “A nosotros nos enseñaron a no tener resentimientos. Aquí no encontrará a unos histéricos llenos de odio y resentimiento”, dejó claro.