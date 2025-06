Hermana de Miguel Uribe Turbay contó la confusión que tuvo cuando le contaron que habían atentado contra él: “Noticia falsa, vieja”

Sobre quiénes le contaron del atentado a su hermano, esto manifestó. A su vez, recordó la confusión que tuvo al enterarse: “Mis hijos me llaman. Por el cambio de horario, estaba dormida. Y me llaman y me dicen ‘mamá, atentaron contra tío Miguel’. Y yo les dije ‘es una noticia falsa, vieja, de hace 35 años. Es lo del atentado a mi mamá que la mataron y eso es un refrito. Eso debe ser algo así’. Y ellos me dijeron; “levántate, despiértate mamá, porque es verdad. Y ahí empieza Cristo a padecer”.