Fernando Hakim, neurocirujano que operó a Miguel Uribe Turbay, compartió sentido mensaje: “Lo siento conmigo”

“Mi papá siempre fue una persona creyente. Creía en Dios, con una convicción, que la ciencia era una aliada de la fe. Aprendí de él que la medicina es ante todo un acto de amor. Me enseñó que ser médico no era solo saber, sino también tener espiritualidad. Hoy, cada vez que entro a un hospital y hablo con un paciente, lo siento conmigo, en lo que hago, en lo que creo, y en esa calma que llega cuando uno sabe que no está solo”, dijo puntualmente el neurocirujano Fernando Hakim en su mensaje publicado en Instagram, este jueves 12 de junio.