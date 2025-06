El mensaje esperanzador que compartió la esposa de Miguel Uribe Turbay

Desde el pasado sábado 7 de junio, día en que fue baleado el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay , en un parque del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, su esposa María Claudia Tarazona no ha parado de pedir a los colombianos que no dejen de orar para que se dé el milagro y el congresista se pueda recuperar pronto.

“Noticia falsa, vieja”

“Mis hijos me llaman. Por el cambio de horario, estaba dormida. Y me llaman y me dicen, ‘mamá, atentaron contra tío Miguel’. Y yo les dije, ‘es una noticia falsa, vieja, de hace 35 años. Es lo del atentado a mi mamá, que la mataron y eso es un refrito. Eso debe ser algo así’. Y ellos me dijeron, 'levántate, despiértate, mamá, porque es verdad’. Y ahí empieza Cristo a padecer”, relató Hoyos en Noticias Caracol.