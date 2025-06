¿Presagio? Las palabras que dijo la abuela de Miguel Uribe Turbay minutos antes del atentado: “Trapito blanco”

Mientras que Miguel Uribe Turbay permanece luchando por su vida, hospitalizado en la Fundación Santa Fe, su familia no pierde la esperanza de que se recupere tras el atentado que sufrió en Bogotá. Un supuesto sicario de 14 años de edad le disparó en la cabeza, por lo que su estado es muy grave.

“Ella (doña Nidia Quintero de Turbay) le dijo a su enfermera, la persona que la cuida, que había que ponerle un trapito blanco en la cabeza a Miguel . No tengo ni idea de qué quiere decir esto, pero así fue”, reveló.

María Carolina, en medio de su dolor, cree que su abuela no sabe nada de lo que está pasando con su nieto. “Le pido a Dios que ella no entienda esta noticia y que no participe de esto”, manifestó al medio mencionado.