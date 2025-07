Hermana de Miguel Uribe Turbay hizo sentida publicación y reveló señales que ha recibido: “El deseo profundo de sentirte cerca”

“Hace un mes partiste. Estoy segura de que estás al ladito de Dios y la Virgen María. Dos días antes de tu partida, te pedí que, cuando pensaras en mí, me dejaras verte en corazones. Y no sé si es solo el deseo profundo de sentirte cerca… pero los corazones me aparecen por todas partes. Prefiero creer que tú también me piensas tanto como yo a ti”, dijo en su post.