Senador Esteban Quintero del Centro Democrático retomará las iniciativas legislativas de Miguel Uribe Turbay

Junto a la senadora María Angélica Guerra, radicará este martes en el Congreso de la República dos proyectos de ley concebidos inicialmente por el fallecido congresista.

Redacción Semana
9 de septiembre de 2025, 7:29 p. m.
Senador Esteban Quintero retomará las iniciativas legislativas de Miguel Uribe Turbay. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En un acto simbólico realizado en el Congreso de la República, el senador Esteban Quintero, junto a la senadora María Angélica Guerra, radicó este martes en el Congreso de la República dos proyectos de ley que fueron planteados inicialmente por el fallecido senador Miguel Uribe Turbay. La iniciativa busca rendir homenaje a su memoria y continuar con su visión de “un país más competitivo, educado y con mayores oportunidades”.

El senador Esteban Quintero, junto a la senadora María Angélica Guerra, y el Dr. Miguel Uribe Londoño radicación de dos proyectos de ley en el Congreso. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La radicación se llevó a cabo a las 9:00 a.m. en la Sala de Prensa del Senado, en el Capitolio Nacional. “Con estos proyectos queremos honrar la vida y el legado de Miguel Uribe. Su trabajo no puede quedar en el aire. Hoy lo retomamos porque representan dos motores para el desarrollo: la formación técnica y el turismo”, afirmó Quintero.

El primer proyecto propone la reducción temporal del IVA en tiquetes aéreos hasta 2028, con el fin de dar un respiro a la industria turística y aérea, golpeada por la pandemia, la inflación y la disminución de la oferta de vuelos. Según Quintero, se busca reactivar un sector estratégico que genera empleo, competitividad y desarrollo regional.

En el acto se presentaron los proyectos de ley de Educación Técnica y reducción de IVA a pasajes de avión. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El segundo proyecto apunta al fortalecimiento de la formación técnica en Colombia, como mecanismo para elevar la cualificación laboral, fomentar el emprendimiento y promover la movilidad social. “Colombia necesita trabajadores mejor preparados y con credenciales valoradas en el mercado. Esta es una apuesta por el futuro del país”, añadió el senador.

Con estas iniciativas, dice el senador, no solo se busca recordar la obra de Miguel Uribe, sino que reafirmar el compromiso con el desarrollo integral de Colombia.

