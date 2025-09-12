Petro se ríe por trino que le lanzó un precandidato presidencial: “Tú lo que quieres es que te coma el tigre”

La carrera hacia la Presidencia viene tomando fuerza en estos últimos meses de 2025. Sobre ese escenario, el actual mandatario colombiano, Gustavo Petro, ha hecho referencia a la jornada que vivirá el país en 2026.

Sin embargo, este viernes 12 de septiembre, el jefe de Estado publicó un trino en el que se rio de uno de los precandidatos presidenciales. Se trata de Abelardo de la Espriella.

El precandidato publicó en su cuenta personal de X: “Tú lo que quieres es que te coma el tigre”.

🎶 Tú lo que quieres es que te coma el tigre. 🐅🎶



El trino de Abelardo de la Espriella fue en respuesta a un mensaje que publicó Gustavo Petro, en el que señaló: “De verdad quieren destripar. Ya lo hicieron con 200.000 colombianos”.

Luego, el presiente Petro reaccionó a ese mensaje de Abelardo de la Espriella, en el que hacía referencia a una canción.

“Jajajajajajajajajajajajaja. Enfrenta el tigre sin garras en Miami al jaguar americano”, posteó el mandatario colombiano.

Cabe reseñar que el jueves de esta semana, desde un evento regional que lideró el jefe de Estado en el Cauca, destapó su verdadero plan para las elecciones presidenciales de 2026.

“No es la presencia del presidente, que de todas maneras se va a ir de la Presidencia. Ya me aburrí de los señoritos y las señoritas que escupen cuando a uno lo ven”, expresó en la tarima Gustavo Petro.

Además, anotó: “La reelección es de un proyecto político del cambio. Cualquiera que sea candidato o candidata es para reelegir este programa y mejorarlo, porque ya hemos conseguido cosas, hay que conseguir otras cosas, cada vez más”.

“Entonces esos son proyectos que no habíamos visto y que ya comenzaron. Aquí en el Cauca también tenemos que tener nuevos objetivos una vez consigamos los actuales”, subrayó el mandatario colombiano.

Y avanzó en su intervención: “Otros todavía más ambiciosos, si queremos; pero primero tenemos que lograr el acceso a la universidad, el acceso a la tierra, el acceso al mar, el acceso a la paz y construir la paz interétnica”.