El mensaje directo del precandidato Mauricio Cárdenas al presidente Petro, ante los hechos violentos que azotan al país

“Levante ya la negociación de la paz total... El país va a quedar hecho cenizas”, fue el llamado al mandatario.

Redacción Economía
22 de agosto de 2025, 12:27 p. m.
Mauricio Cárdenas y Gustavo Petro.
Mauricio Cárdenas y Gustavo Petro | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

“Presidente Petro, llegó la hora. Levante ya las mesas de negociación de la paz total. El país no avanza, el país retrocede”, ese fue el llamado que le hizo el precandidato presidencial Mauricio Cárdenas al mandatario de los colombianos, tras los recientes hechos terroristas ocurridos en el país en los que se produjo un atentado con explosivos contra una base militar y el derribo de un helicóptero de la Policía.

Tras los actos violentos, hay al menos 18 muertos y decenas de heridos. Por eso, el precandidato a la Presidencia, uno de los 57 que irá por firmas a las elecciones, elevó su llamado al presidente Petro.

En su pronunciamiento, Cárdenas señaló que los actos contra la población militar y civil se vuelven cada día más sanguinarios. En los actos violentos hay al menos 18 muertos y decenas de heridos. Por lo tanto, el precandidato a la presidencia, uno de los 57 que irá por firmas a las elecciones.

Atentado en Cali sacude a Colombia
Atentado en Cali sacude a Colombia | Foto: Montaje: fotos de Raúl Palacios, El País / Fiscalía

En su pronunciamiento, Cárdenas señala que los actos contra la población militar y civil se vuelven cada día más sanguinarios. “La responsabilidad corre por cuenta de esos grupos armados organizados que tienen asediada a la población civil. Que probablemente están detrás del asesinato de Miguel Uribe. Aquí el único que gana es la organización criminal, los delincuentes, porque el país está perdiendo”.

Cárdenas pidió de manera directa al presidente Petro que “no tolere más esa situación. No permita que Colombia siga deteriorándose. Entregue un país mejor de lo que está hoy. Esa es su responsabilidad”.

Al decir del precandidato a la presidencia, si el país sigue por el camino que está transitando, no habrá remedio que valga: “El deterioro será de tal magnitud que Colombia va a quedar hecha cenizas”.

Explosión frente a la base aérea marco Fidel Suárez en Cali
Explosión frente a la base aérea marco Fidel Suárez en Cali | Foto: Raúl Palacios

