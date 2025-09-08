“Sé cómo derrotar a Petro”: advierten en vivo al presidente y al petrismo, de cara a las elecciones de 2026

Falta menos de un año para las elecciones presidenciales del 2026 y poco a poco cada uno de los aspirantes han ido revelando las cartas que tienen para llegar a la Casa de Nariño.

Efraín Cepeda, precandidato del Partido Conservador, estuvo en El Debate de SEMANA y habló de lo que será la carrera en estos comicios.

El también senador sorprendió al asegurar que tiene todo lo necesario para derrotar al candidato del presidente Gustavo Petro y, de esta manera, al propio jefe de Estado.

Efraín Cepeda, expresidente del Congreso. | Foto: Foto de @EfrainCepeda

“Yo me presento porque sé cómo derrotar a Petro, se hacerlo como lo hice siete veces en la plenaria del Senado en temas tan peligrosos como la consulta popular”, dijo.

No obstante, el expresidente del Congreso dejó en claro que se necesita de una gran unión de varios sectores para poder sacar al petrismo de la Presidencia.

Por lo mismo, hizo especial énfasis en una consulta de la centroderecha para escoger a un único candidato. “Hay varios partidos sentados en la mesa, pero son temas que manejan directamente los presidentes”, explicó.

“La noticia es que hay conversaciones importantes”, agregó.

Cepeda se definió como el “candidato del orden” y remarcó que dentro de sus temas centrales estará recuperar la seguridad en las diferentes regiones del país.

“Quiero soltarle las manos a las Fuerzas Militares. (...) Hay inacción porque deben recibir la orden del jefe del Estado. Tenemos que rearmar las Fuerzas Militares para que vayan a la ofensiva”, expresó.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Asimismo, indicó que otro de los pilares será la economía y, por lo mismo, mencionó la necesidad de apretar los gastos del Estado: “La plata es para los colombianos”.

El precandidato también habló de mejorar la salud, la infraestructura y hacerle frente a la transición energética sin que la nación se vea afectada, tal y como, según dijo, sucede con Ecopetrol.

“Una estrategia será atraer la inversión privada, que perdimos porque este Gobierno no la quiere. (...) Los tendremos aquí con seguridad jurídica invirtiendo para generar empleo de calidad”, manifestó.

Por otra parte, Cepeda también se refirió a la polémica por la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional y la decisión de Petro de remover a los ministros cercanos a partidos que no apoyaron a su candidata.

Desde la visión del congresista, esto finalmente ocasionó que el máximo mandatario se “quite la máscara” y deje en evidencia el clientelismo con el que, de acuerdo con él, ha manejado a Colombia desde que llegó a la Casa de Nariño.

“Esa mayoría absoluta en la Corte hubiera sido peligrosa”, señaló.

De hecho, hizo referencia a que esto le hubiera favorecido a Petro para llevar a cabo su propuesta de una asamblea constituyente y así modificar la Constitución de 1991.