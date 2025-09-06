Efraín Cepeda confirma que aspirará a la Presidencia de la República en las elecciones de 2026

El senador conservador Efraín Cepeda anunció este sábado, 6 de septiembre, su precandidatura a la Presidencia de la República para las elecciones que se desarrollarán en el país el próximo año.

Durante un evento del Partido Conservador en la ciudad de Ibagué, el expresidente del Congreso de la República lanzó, de manera enfática, su aspiración de buscar la Casa de Nariño en el 2026.

“Frente a esta hermosa gente del Tolima me lanzo a la presidencia de la República”, fue el tajante mensaje que envió el líder conservador durante el acto político que se organizó en la capital musical de Colombia.

Cepeda, en medio de su discurso en la capital del Tolima, aseguró que desde hoy trabajará por alcanzar la Presidencia de la República por el Partido Conservador, colectividad a la cual espera representar en los comicios.

“Aquí, ante tanta gente y con entusiasmo, quiero decirles que quiero ser el próximo presidente de la República conservador”, señaló Cepeda, al tiempo que aseguró que sabe “cómo ganarle a Petro”.

El expresidente del Senado no le había cerrado la puerta a ser candidato presidencial para el próximo año. En su más reciente declaración sobre el tema aseguró que no descartaba esa posibilidad.

“Cuando tenga la decisión tomada la anunciaremos oportunamente, pero sí, tengo propuestas de todos los rincones del país”, manifestó Efraín Cepeda tan solo unos días después de dejar la presidencia del Senado.

En ese momento aseguró: “No lo descarto pero tampoco podemos dar saltos al vacío, estamos revisando los temas, en consulta con la familia, estrategas asesores de imagen, etc., el pueblo colombiano, pero no hay decisión”.

Pues hoy la decisión ya está tomada y buscará en los próximos meses el respaldo del pueblo colombiano para llegar a la Casa de Nariño en el 2026, siendo uno de los más ha hecho frente al presidente Gustavo Petro.

Cepeda, desde su presidencia en el Senado, se enfrentó en reiteradas oportunidades con el jefe de Estado y reclamó por los presuntos irrespetos desde la Casa de Nariño a la independencia de cada uno de los poderes.

“El presidente Petro ha demostrado que no practica lo que reza la Constitución. Hubo un momento en el que se atribuyó funciones y aprobó decisiones de los tres poderes; eso no había sucedido nunca, cuando determinó que la consulta popular sí se había aprobado en el Senado. Eso no pasó”, aseguró en una reciente entrevista con SEMANA.

El anunció lo hizo Efraín Cepeda durante un evento del Partido Conservador en Ibagué. | Foto: Partido Conservador

Efraín Cepeda es el conservador que lideró el paso de su partido del apoyo al Gobierno de Gustavo Petro a la independencia y es uno de los legisladores que más tiempo lleva en la Corporación.