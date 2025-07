El expresidente del Senado, Efraín Cepeda, no cerró la puerta a ser candidato presidencial para el 2026. Según dijo, por ahora no descartaría esta posibilidad, sin embargo, por ahora no confirmó que vaya a aspirar.

“He tenido esas propuestas de muchos grupos sociales, he tenido esas propuestas de muchos ciudadanos de a pie, de sectores políticos, empresariales, sin embargo, lo he expresado, que esa es una reflexión después de entregar la presidencia del Congreso”, aseguró Cepeda.

El expresidente del Senado Efraín Cepeda habló sobre una posible candidatura presidencial: “Cuando tenga decisión tomada la anunciaremos, pero sí, tengo propuestas de todos los rincones del país”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/3UgxwDYx6d — Revista Semana (@RevistaSemana) July 25, 2025

El senador aclaró que a pesar de que ya entregó esa dignidad el pasado 20 de julio, apenas han pasado unos días por lo que seguiría analizando esa posibilidad.

“Cuando tenga decisión tomada la anunciaremos oportunamente pero sí, tengo propuestas de todos los rincones del país”, agregó Cepeda.

Y remató: “No lo descarto pero tampoco podemos dar saltos al vacío, estamos revisando los temas, en consulta con la familia, estrategas asesores de imagen, etc., el pueblo colombiano, pero no hay decisión”.

Cepeda destacó que desde el Partido Conservador y él desde la Presidencia del Congreso le han hecho frente a las propuestas que según él no le sirven al país.

Efraín Cepeda dijo que actuó bajo lo que considera que le convenía al país. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Nos paramos firmes en los temas que afectaban al pueblo colombiano, de manera que los principales defensores del pueblo colombiano este año hemos sido el presidente del Congreso y el Partido Conservador”, dijo el expresidente del Senado.

Cepeda ha sido uno de los que más le ha hecho frente a las propuestas del presidente Gustavo Petro, e incluso, ha terminado enfrentado con el mandatario en varias ocasiones. Cuando fue presidente del Congreso reclamó por supuestos irrespetos desde la Casa de Nariño a las independencias de cada uno de los poderes del Estado.

“El presidente Petro ha demostrado que no practica lo que reza la Constitución. Hubo un momento en el que se atribuyó funciones y aprobó decisiones de los tres poderes; eso no había sucedido nunca, cuando determinó que la consulta popular sí se había aprobado en el Senado. Eso no pasó”, aseguró en una reciente entrevista con SEMANA.

Por su parte, Petro se ha quejado de un supuesto “bloqueo” del Congreso en el que, según él, no le habrían dejado tramitar sus reformas. “Increíble lo del senador Efraín Cepeda. Y se negó a financiar al Estado, creando un déficit fiscal muy peligroso para el futuro del país”, dijo.

El presidente Gustavo Petro y el senador Efraín Cepeda han tenido enfrentamientos. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Cepeda ha dicho que su agenda estuvo del lado de la democracia y la separación de poderes buscando la concertación entre distintos sectores.