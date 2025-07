Efraín Cepeda deja la presidencia del Congreso y lanza advertencia: “Petro quiere dinamitar las elecciones del 2026, la democracia está en peligro”

SEMANA: Lo señalaron de legislar en contra del presidente Gustavo Petro. ¿Qué responde a quienes lo acusan de tener una agenda contra el jefe de Estado?

EFRAÍN CEPEDA: Mi agenda estuvo del lado de la democracia, la separación de poderes, pensada en los colombianos y tratando de concertar. Cuando llevaba 30 días como presidente del Senado, el presidente me invitó a la Casa de Nariño para conversar sobre la reforma tributaria y el Presupuesto General de la Nación. Ese día le dije a Gustavo Petro que las comisiones no aprobarían un presupuesto con aspectos de reforma tributaria. Finalmente, presentó un presupuesto con 12 billones de pesos que no se conocían y hubiese sido irresponsable con los colombianos el aprobarlo.

SEMANA: El presidente Petro no lo escuchó sobre las formas en las que el Poder Ejecutivo debe hablar con el Congreso para tramitar los proyectos. ¿Está en riesgo el equilibrio de poderes de cuenta de las declaraciones que ha dado el mandatario?

E.C.: El presidente Petro ha demostrado que no practica lo que reza la Constitución. Hubo un momento en el que se atribuyó funciones y aprobó decisiones de los tres poderes; eso no había sucedido nunca, cuando determinó que la consulta popular sí se había aprobado en el Senado. Eso no pasó.

SEMANA: Consulta que usted tumbó dos veces siendo presidente del Senado...

E.C.: La tumbamos 54 senadores. Eso no se hace solo. Él dijo que se había aprobado, aunque hubo vicios en la votación. Él tenía que acudir al Poder Judicial para que decidiera sobre eso, pero hizo el famoso decretazo, de manera que fue Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Demandé eso ante el Consejo de Estado, que me dio en pocos días la razón, y generó medidas cautelares. Es difícil un país en el que el presidente cree tener mandato sobre los otros poderes públicos. Este año mi labor fue defender la autonomía del Congreso en la toma de decisiones. No hubo manera de entrar a concertar las reformas con el Ejecutivo, y eso así no puede ser.

Efraín Cepeda dijo que este año su labor fue defender la autonomía del Congreso en la toma de decisiones. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

SEMANA: Cuando usted era presidente del Partido Conservador, dijo que la colectividad debe tener un candidato único para las elecciones presidenciales de 2026. ¿Sigue con ese pensamiento?

E.C.: Tomé esas elecciones como un mandato de las bases conservadoras. La presidenta del partido, Nadia Blel, ha expresado que iríamos a una consulta popular con otros partidos políticos y tendremos que tener al menos un candidato en esa consulta popular.

SEMANA: Usted ya está sonando en las encuestas de precandidatos a la presidencia. Después de 34 años de carrera política en el Congreso, ¿qué camino tomará? ¿Buscará otra vez el Congreso o será precandidato a la Casa de Nariño?

E.C.: Estoy sonando para entregar la presidencia del Congreso y después vendrán las reflexiones. Es cierto que hay voces que lo están pidiendo, pero estoy concentrado en mi labor de un año de defensa de la democracia, que culmina el 20 de julio. Después habrá momentos de reflexión y de consultas; por ahora, soy un candidato al Senado.

SEMANA: Senador, pero esta es la primera ocasión en su carrera en la que ha sonado tanto como posible presidenciable.

E.C.: Estuve de precandidato cuando finalmente nos decantamos por David Barguil. Es la primera vez que escucho tantas voces pidiéndolo. Pienso en la democracia colombiana y que en 2026 estos partidos de centro y centroderecha vamos a retornar al poder. Lo que tenga que hacer desde mi curul en el Senado, desde una consulta, eso lo veremos y será otra discusión.

SEMANA: ¿Con qué partidos serían las alianzas de los conservadores?

E.C.: Esa es una pregunta para la presidenta del partido, Nadia Blel, pero para nadie es un secreto que nos hemos venido reuniendo varios partidos políticos que estamos tratando de encontrar cauces para que vayamos a la consulta popular en marzo y de ahí salga un candidato único de estos partidos. Queremos que la democracia plena regrese a Colombia.

Efraín Cepeda asegura que tiene la mejor de las relaciones con el expresidente César Gaviria. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

SEMANA: ¿Cómo le ha ido en esas charlas con César Gaviria, del Partido Liberal?

E.C.: Tengo la mejor de las relaciones con el expresidente César Gaviria. Es un hombre bien intencionado que todos los días se levanta pensando en el país y tengo que agradecerle que ha liderado estas reuniones que, sin duda, nos llevarán a la presidencia de la república.

SEMANA: Muchos conservadores hicieron oposición y varios liberales respaldaron al presidente Petro. ¿Esas visiones de ambos partidos se podrán unir para 2026?

E.C.: Sí. Cada partido toma decisiones en el uso de su independencia, pero son más los encuentros que los desencuentros. La democracia del país está en peligro, porque todos los días el jefe de Estado atenta contra ella. El presidente Petro fue legítimamente elegido para gobernar durante cuatro años y ese periodo se vence el 7 de agosto de 2026. Él no puede gobernar un día menos, pero tampoco un día más. Esas son las reglas de la democracia y estaremos atentos a que no se rompan.

SEMANA: Usted afirma que la democracia está en peligro. ¿Ve riesgo de que el próximo año no haya elecciones presidenciales?

E.C.: Sí, lo veo. Afortunadamente, hay dos poderes, el Legislativo y el Judicial, que son guardianes de la Constitución Nacional, que estamos para defender la carta magna y vamos a impedir que se cometa ese atentado contra la democracia que muchos en el partido de Gobierno quisieran romper.

Efraín Cepeda dice que cree que el expresidente Uribe ha demostrado su inocencia. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

SEMANA: ¿Qué lectura hace usted sobre el ruido que genera el presidente Gustavo Petro en relación con las elecciones?

E.C.: Él trata de dinamitar las elecciones de 2026 y desde aquí le digo que no se va a poder. Habrá elecciones libres en 2026 porque somos más los defensores de la democracia colombiana.

SEMANA: ¿Haría alianzas con el expresidente Álvaro Uribe?

E.C.: Los hemos invitado, al Centro Democrático, a estas reuniones con estos partidos. Desafortunadamente, ellos pidieron participar más adelante y después vino el atentado contra Miguel Uribe Turbay, que dejó al partido en un momento de reflexión. Estamos pidiendo desde todos los rincones fuerza para Miguel y esperamos que no regresemos a los días de los años ochenta y noventa, cuando los grupos armados trataban de imponer candidatos presidenciales asesinando a otros. Vamos a seguir votando por lo que creemos y, si el Centro Democrático se une a esta consulta de marzo, es bienvenido.

SEMANA: ¿Hay responsabilidad política del Gobierno de Gustavo Petro en el atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay?

E.C.: El clima que el jefe del Estado incrusta todos los días, incluida la última alocución presidencial, que fue un discurso de odios, pues realmente crispa el panorama nacional. Hay visiones diferentes que tenemos que respetar y eso es la democracia. El costo que se paga por la democracia es la oposición y tenemos un estatuto claro. Esperamos elecciones libres, las estamos exigiendo. Sí, vamos a tener elecciones libres, muy a pesar de lo que piensan sectores del Poder Ejecutivo, y vamos a recuperar la presidencia de la república para un partido y un Gobierno que sí gobierne para los colombianos y no que se piense en consultas populares con sentido politiquero.

Efraín Cepeda dice que en el Partido Conservador honran los compromisos y estos son que el presidente del Senado sea un liberal. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

SEMANA: En pocos días se conocerá el fallo del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué opinión tiene al respecto?

E.C.: El expresidente Uribe tomó la decisión de ser candidato al Congreso de la República y con eso perdió su fuero. Creo que ha demostrado su inocencia; por supuesto que hay que respetar las decisiones de la Justicia colombiana, pero veo más cerca una absolución. Será una decisión en derecho que vamos a respetar.

SEMANA: ¿Ve necesario que se le haga un examen de salud al presidente Gustavo Petro?

E.C.: Desafortunadamente, en nuestro ordenamiento jurídico no tenemos una vía clara sobre eso, pero hay muchas señales que indican que al jefe de Estado, al no querer gobernar para los colombianos, algo extraño está pasando por su cabeza.

SEMANA: ¿Qué mensaje le deja al próximo presidente del Congreso, un senador del Partido Liberal?

E.C.: No estoy para dar consejos. Solo quiero decir que en el Partido Conservador honramos los compromisos y estos son que el presidente del Senado sea un liberal. La bancada liberal tomó la decisión de Lidio García, por eso tomamos la decisión unánime de apoyarlo. Ya fue un gran presidente en época de pandemia y estoy seguro de que el Congreso de la República en manos de Lidio tendrá un defensor acérrimo de la democracia y la división de los poderes.

SEMANA: ¿La confrontación entre el Congreso y la presidencia va a aumentar?