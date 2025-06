Efraín Cepeda y su verdad de por qué Petro se ensañó contra él y lo insulta en cada discurso

SEMANA: Doctor Efraín Cepeda, bienvenido a El Debate, de Semana. Usted acaba de salir de allí de la convención de Asobancaria, en Cartagena, un discurso bastante fuerte, entre otras cosas, donde hace un llamado por el respeto y la defensa de la institucionalidad. ¿Cómo le fue, doctor Cepeda?

Efraín Cepeda (E. C.): Bien, la verdad es que me sentí muy bien que a lo largo de mi intervención no solamente varios aplausos, sino al final recibí también un aplauso de pie de muchos de los asistentes.

Yo pues lo que dije fueron verdades de lo que está sucediendo en el país, verdades de la manera como se pretende gobernar y que yo creo que este tema de la consulta popular son más unas cortinas de humo para ocultar la mala gestión. Yo creo que hoy los colombianos de lo que están pendientes es ¿dónde está la plata de los subsidios?, por ejemplo, de vivienda de interés social, ¿no?

Ya han desaparecido los subsidios en intereses del Icetex, pues los temas de educación, los temas de salud, ¿dónde está la plata para la UPC (Unidad de Pago por Capitación) de la salud? como ordenó la Corte Constitucional.

Mientras tanto se deteriora todo el sistema de salud y se destruye. Estamos presenciando cómo se desmoronan incluso sistemas que funcionaban muy bien en el país. Por ejemplo, no se están girando recursos a las universidades públicas. Estamos en una crisis importante, yo creo que una crisis provocada, como para para sustentar que son instituciones que no funcionan bien.

No funcionan bien es en este gobierno, donde se les cortan los recursos. La vivienda de interés social, por ejemplo, venía funcionando perfectamente bien, los colombianos accedían y de pronto pues desaparecieron los subsidios. Además, quiero decir que es el pueblo el que paga el pato, como se dice coloquialmente, porque esa vivienda de interés social es para las clases precisamente populares.

Vea la entrevista con Efraín Cepeda, presidente del Congreso:

SEMANA: ¿Cómo se siente? No han bajado los ataques contra la figura del presidente del Congreso, contra usted directamente, el presidente Gustavo Petro lo sigue atacando, desde el mismo Congreso lo siguen atacando como una persona que va en contra de los intereses del pueblo.

E. C.: Me siento muy bien porque estoy defendiendo la independencia de una rama del poder público.

Esos ataques provienen, no solamente del presidente, sino de sus congresistas porque quien no se arrodille a los mandatos del ejecutivo, pues inmediatamente ya es opositor, contradictor, etcétera.

Cuando ellos jamás han hecho esfuerzos para concertar reformas, sino para imponer, de manera que mientras yo esté de presidente del Congreso tengo que defender su autonomía como una de de las tres ramas del poder público, absolutamente independiente.

Yo le he pedido al Senado de la República que sea deliberante, que tome sus propias decisiones y yo soy un voto, de manera que están viendo fantasmas, pero creo que hay unas mayorías que defienden el Estado social de derecho y la división de los poderes públicos.

Es que pensar que el Legislativo es un apéndice del Ejecutivo es soñar, y eso es precisamente lo que ha sucedido en el gobierno central: un irrespeto a los poderes públicos. Cuando el Poder Judicial toma decisiones que no le satisfacen, también recibe ataques; incluso al Consejo de Estado lo acusó de censura. Y cuando ustedes, los medios de comunicación, desarrollan noticias que les resultan adversas, pues también la emprende contra la prensa libre. Lo demás, pues, ya me parece que son sueños de grandeza, sueños de que no haya división de los poderes públicos, y eso no va a pasar.

SEMANA: Pero mire todo lo que está pasando. El presidente Petro habla, incluso, de prisión. Los congresistas del Pacto Histórico intentan crear una narrativa en donde ustedes son los malos...

E. C.: Pues realmente ese ha sido el accionar del Gobierno Nacional. Instaurar una lucha, entre comillas, entre buenos y malos y si se quiere pues lucha de clases sociales y de eso no se trata.

Si hundimos el presupuesto general por primera vez en la historia era porque semejantes abruptos se nos quería imponer, que aprobáramos el impacto de una reforma tributaria por 12 billones de pesos que no se había discutido y que poco se conocía.

Entonces, resultamos que los enemigos somos el poder legislativo cuando el enemigo puede estar dentro del mismo gobierno, cuando tratan de imponer temas absurdos que atentan contra la dignidad del Congreso de la República. Y me imagino qué hubiera pasado si hubiéramos aprobado 12 billones de pesos en el presupuesto general de la nación de una reforma tributaria que no se había discutido.

SEMANA: Allí en Asobancaria, donde usted estaba, se acaba de pronunciar el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach y mire lo que está diciendo, que la consulta popular se negó formalmente por parte del Senado de la República. ¿Lo considera usted como un respaldo institucional?

E. C.: Es que el señor procurador fue 12 años secretario general del Senado y otros 12 años de otras comisiones, de manera que conoce la ley quinta y por eso pues su afirmación de que fue denegada. Ahora, el secretario general del Senado certificó que esa iniciativa no había pasado.

De manera que, si en el gobierno nacional hay algún tipo de dudas, nosotros lo vemos transparentes, tiene que acudir al Consejo de Estado, no amenazar y no soñar con que van a decretar una consulta popular por encima del poder del legislativo, por encima del poder judicial, por encima de la Registraduría, que no podrá convocarla porque ya la Registraduría tendrá que pedir el cumplimiento de los requisitos y nosotros le enviamos una carta con la certificación del secretario Diego González, donde consta que esa consulta no obtuvo los votos, esa consulta se hundió.

SEMANA: ¿Todo esto que está ocurriendo es premeditado por parte del presidente Gustavo Petro para acabar su gobierno y tapar todas las críticas, todos los escándalos de corrupción, la falta de gobernabilidad?

E. C.: Sí, así ha sido su estilo de gobierno, que en vez de ejecutar el presupuesto general de la nación, de solucionar los problemas de la comunidad, lo que trata es de responsabilizar a otros poderes públicos de su incapacidad para gobernar, de manera que ya el pueblo colombiano lo tiene claro. ¿Cuántas cintas ha cortado el presidente Petro?

En solo vías hay 55 absolutamente paralizadas y no fue capaz ni de sostener los subsidios de crédito para los estudiantes en el Icetex, no es capaz de reajustar la UPC cuando como lo determinó la Corte Constitucional y tiene al sistema de salud a pedazos. Esas incapacidades él trata de ocultarlas con este tipo de posturas y de, además, posturas absurdas amenazando con una consulta popular que no existe, soñando con eso, soñar no cuesta nada, pero eso se hundió en la plenaria del Senado y está la certificación.

Lo reconoció el jurado y lo había reconocido ya el Consejo de Estado, que tenía todos los pisos de legalidad la decisión tomada por la plenaria del Senado, pero son ellos los que se deben pronunciar.

SEMANA: ¿Usted cree que definitivamente el gobierno va a cumplir lo que ha dicho desde hace varias semanas, que la consulta popular va porque va?

E. C.: No tiene ninguna posibilidad sobre esta que se hundió, ninguna posibilidad de ir por ella. Yo no veo al Registrador Nacional del Estado Civil que, con una certificación de que se hundió la consulta popular, vaya a llamar un proceso al electoral, eso es absolutamente imposible. Hay otras presentadas en el Senado, debo decir, que vamos a tramitar esta semana.

Esperemos los resultados, pero esta otra no solamente fue cadáver el 14 de mayo, sino que se sepultó una semana después con la apelación que se negó también en la plenaria del Senado. El Senado, en su gran mayoría, dio un respaldo a la decisión que ya se había tomado.

Así como la Cámara tomó unas decisiones, el Senado tomará la suya deliberando, de manera que aquí no nos pueden imponer camisas de fuerza de ninguna manera, ni recibimos órdenes del Ejecutivo, no somos apéndices del Ejecutivo de manera que esas amenacitas que se las guarden porque el Senado deliberará libremente el lunes y martes frente al tema de la reforma laboral.

SEMANA: ¿Qué decirle a los colombianos? Porque últimamente venimos hablando de consulta popular, consulta popular y consulta popular, de nada más se está hablando en el país.

E. C.: Hemos continuado nuestro accionar hasta tal punto que ya tenemos en último debate la reforma laboral, que hemos evacuado mucho muchos proyectos de origen parlamentario que esta semana sesionaremos de lunes a viernes.

Vamos a tener laboral seguramente lunes y martes, pero vamos a continuar con proyectos, pero nos toca también poner a consideración las otras dos consultas populares que presentó el gobierno nacional, de manera que tenemos de todo un poco, 140 proyectos en el orden del día.

Vamos a evacuar de primero los que están en cuarto debate, algunos de honores, de homenajes y pues a esos les vamos a dar también prioridad en esta semana, una vez evacuada la laboral y una vez evacuada las otras dos consultas populares que se nos han presentado.

SEMANA: El presidente Gustavo Petro le volvió a contestar y le dice lo siguiente: El orden constitucional no permite jamás impedir el voto libre de un parlamentario para decidir que el constituyente primario, que es su jefe. Ningún presidente de partido ni el presidente del Senado, es decir, usted, tienen derecho alguno para impedir que ningún parlamentario vote...

E. C.: Eso es lo que ha sucedido en la plenaria del Senado. Todos los parlamentarios ya han estado en el recinto votan. Nosotros no tenemos el poder de impedirle a nadie, al contrario. Nosotros animamos, hacemos llamados con la campana, que la gente vaya a votar y el que no está y no quiere votar, pues obligarlo sí no podemos, pero a nadie se le ha restringido su derecho al voto. Ha habido votaciones libres.

El que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Pasa que se llevó una derrota que nunca calculó que iba a suceder y entonces está buscando justificaciones. Todo parlamentario que ha querido votar, hay un computador, lo espicha y vota libremente. A nadie se le constriñe, al contrario, se le invita a votar.

SEMANA: Cada vez que uno escucha a voceros del gobierno, del ministerio, insisten en que allí hubo trampa y lo señalan a usted como el responsable...

E. C.: Bueno, el notario es el secretario general del Senado, que es el que cuenta los votos y el que da fe de cómo fue la votación. Lo que pasa es que son malos perdedores, fue un resultado absolutamente limpio, válido, garantista y ese fue el resultado, lo que pasa es que los derrotamos y eso le duele mucho al gobierno nacional.

SEMANA: Al acudir a organismos internacionales, ¿qué se espera?

E. C.: Me sorprende cuando él ha sido el pionero y ha acudido a organismos internacionales.

Es bueno cuando él acude, pero es malo cuando acudimos otros parlamentarios y, por ahora, fue a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU haciendo un relato de todos los ataques que hemos recibido con su intención de generar una ruptura entre los poderes públicos.

SEMANA: Mucha gente se pregunta, ¿por qué esa pelea del presidente Gustavo Petro con Efraín Cepeda, es algo personal?

E. C.: Porque nos hemos parado firmes defendiendo la institución. porque no nos hemos arrodillado, porque hemos defendido la independencia del Congreso de la República, que no somos apéndices del ejecutivo y parece que es su accionar y piensa que los poderes públicos deben plegarse y mientras yo esté, eso no pasará.

Cuando hablamos ahorita del presupuesto general de la Nación con la tributaria, pues es la única vez que me he entrevistado con él desde que soy presidente, y se lo advertí. Le dije que tramitáramos el presupuesto, que luego tramitábamos la tributaria y luego el presupuesto adicional.