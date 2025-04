“El presidente Petro aún no comprende la dignidad que ostenta y, como si estuviera en una riña callejera, recurre a la grosería y la bajeza . No pienso caer tan bajo, porque tengo clara la dignidad que represento. Nuestra institucionalidad merece un Honor Perenne , que es mi forma de entender el verdadero HP”.

Acto seguido, el presidente lanzó una fuerte expresión que ha generado amplia controversia: “Yo no digo groserías, pero quise decir una: mucho HP ”.

Petro también relató encuentros pasados con el senador Cepeda, a quien describió como un político con una doble postura. “Duré dos años, lo invitaba a mi oficina, me llevó de regalo un hijo de fotos de la hija, y yo lo puse generoso ahí para que todo el mundo las viera. Siempre me decía: ‘No, es que yo voy a concertar, Petro, yo sí quiero el diálogo’. Y apenas salía de mi oficina y llegaba a la plenaria, lo primero que hacía era hundir las reformas que presentábamos, como si fueran basura”, afirmó el mandatario, insinuando que las decisiones del senador estaban influenciadas por presiones externas: “Le pagaban o no sé qué”.