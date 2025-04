Gustavo Petro llama “mucho HP” al presidente del Senado, Efraín Cepeda, tras cuestionar preguntas de la consulta popular

Acto seguido, el presidente lanzó una fuerte expresión que ha generado amplia controversia: “Yo no digo groserías, pero quise decir una: mucho HP ”.

“Duré dos años, lo invitaba a mi oficina, me llevó de regalo un hijo de fotos de la hija, y yo lo puse generoso ahí para que todo el mundo las viera. Siempre me decía: ‘No, es que yo voy a concertar, Petro, yo sí quiero el diálogo’. Y apenas salía de mi oficina y llegaba a la plenaria, lo primero que hacía era hundir las reformas que presentábamos, como si fueran basura”, afirmó el mandatario, insinuando que las decisiones del senador estaban influenciadas por presiones externas: “Le pagaban o no sé qué”.