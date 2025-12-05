Suscribirse

Política

“Le pedimos con todo respeto”: mujer rompió el protocolo e interrumpió a Petro; así reaccionó el presidente

El mandatario colombiano ha experimentado tensos momentos en varios eventos públicos.

Redacción Semana
6 de diciembre de 2025, 1:50 a. m.
Gustavo Petro fue interrumpido en pleno evento público en el Huila
Gustavo Petro fue interrumpido en pleno evento público en el Huila | Foto: Pantallazos tomados de la transmisión oficial de la Presidencia del 5 de diciembre de 2025

Este viernes, 5 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, adelantó una agenda regional en el departamento del Huila, en donde al final de la jornada estuvo en un evento con la comunidad.

Mientras el mandatario colombiano estaba dando un discurso, una de las asistentes al evento rompió el protocolo e interrumpió al jefe de Estado.

Contexto: Gustavo Petro dio inesperada orden a los militares por amenaza de Donald Trump a Colombia: “Con la vida”

Gritando, la mujer aprovechó para comunicarle al presidente de la República que su Gobierno debería enfocar los esfuerzos económicos para apoyar con más recursos las plazas de mercado.

Además, puso de presente que, en la mayoría de las plazas de mercado en el país, hay mujeres cabeza de familia, las cuales intentan sacar adelante a su familia.

“Hay que apoyar las plazas, debe ser pública, apoyada con todo tipo de proyectos, la mayoría somos cabeza de familia”, expresó la mujer.

Además, manifestó: “Le pedimos con todo respeto apoyar las plazas de mercado con todos los recursos, ya que son las economías populares de los municipios (…) entonces apoyarlas, sobre todo de San Agustín”.

Luego de escucharla, el presidente Petro no respondió directamente la preocupación de la ciudadana y continuó con otro tema.

Mujer interrumpió a Gustavo Petro en pleno discurso.
Mujer interrumpió a Gustavo Petro en pleno discurso. | Foto: Pantallazo tomado de la transmisión oficial de la Presidencia del 5 de diciembre de 2025

Por otro lado, esta semana, el mandatario colombiano vivió un tenso momento en otro evento público, que se desarrolló en el centro de Bogotá.

Allí, otro de los asistentes le gritó al jefe de Estado “mentiroso”, situación que no pasó desapercibida por Gustavo Petro, quien respondió a esa persona que lo increpó.

“A mí sí me gustaría que lo traigamos, compañeros, sí, a mí me gusta eso. Compañero que dijo ‘mentiroso’, porque yo sé que eso fue así”, aseguró el mandatario colombiano.

Y, por último, indicó Petro: “Entonces puede venir aquí a plantear el debate. Este tema pasó, porque fue esporádico. Los siguientes alcaldes cerraron el programa o lo disminuyeron, para ser más exactos, y se acabó. De eso quedan cosas que hay que mirar y analizar”.

Contexto: Gustavo Petro pidió un completo revolcón en los ascensos de la Fuerza Pública: estos son los drásticos cambios

