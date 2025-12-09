Suscribirse

Inminente salida del viceministro de la igualdad que llamó “HP” a la hija de Gustavo Petro: el presidente habría pedido su cabeza

Dumar Guevara no se presentó este martes al Ministerio de la Igualdad. Ya fue notificado que no va más en su cargo.

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 9:33 p. m.
Gustavo Petro, Dumar Guevara, Andrea Petro y Mary Luz Herrán.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro, Dumar Guevara, Andrea Petro y Mary Luz Herrán. | Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2: CORTESÍA/FOTO3: SEMANA/FOTO3: SUMINISTRADA.

Como era de esperarse, Dumar Guevara, el viceministro de Igualdad, no va más en su cargo. SEMANA conoció que al joven economista con especialización en alta dirección del Estado, le salió costosa la publicación de unos explosivos chats de WhatsApp en los que se refiere a Andrea Petro, la hija del presidente Gustavo Petro, como “HP”.

El contenido de los mensajes en los que él se refería a Petro— la hija mayor del jefe de Estado— se hicieron públicos este fin de semana. Y el domingo, 7 de diciembre, el propio presidente se habría comunicado con el ministro de la Igualdad, Juán Florián, y, al parecer, le pidió la renuncia de Guevara.

Andrea Petro, hija del presidente Petro, y Dumar David Guevara, viceministro de Igualdad encargado.
Andrea Petro, hija del presidente Petro, y Dumar David Guevara, viceministro de Igualdad encargado. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Universidad de los Llanos

Una fuente del Ministerio de la Igualdad confirmó a SEMANA que este martes Guevara no llegó a su oficina y que ya le notificaron su salida del cargo.

Actualmente, se desconoce quién filtró los chats entre el viceministro y un grupo de funcionarios del Viceministerio en agosto de 2025, cuando Andrea Petro visitó el Ministerio junto con su madre, Mary Luz Herrán, la primera esposa que tuvo el hoy primer mandatario.

Ellas llegaron al Ministerio y se reunieron con Charlotte Callejas, la actual viceministra de las mujeres, para hablar sobre los programas de migración y discapacidad que tiene el Ministerio.

Esa visita no le gustó a Guevara, quien sostiene diferencias con Andrea Petro desde que ella lo retiró de su fundación de migrantes porque no había confianza, según le contaron en su momento fuentes a SEMANA.

Mary Luz Herrán, exesposa de Petro, y Dumar David Guevara Turriago, viceministro encargado de la Igualdad.
Mary Luz Herrán, exesposa de Petro, y Dumar David Guevara Turriago, viceministro encargado de la Igualdad. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: @dumar_guevara

“Viene la Andrea Petro a las 10:00 a. m. dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse (sic)”, se lee en uno de los mensajes que reveló el diario El Colombiano.

“Las descaradas de la Mary Luz y la Andrea diciéndole a la Charlotte: ‘Ese tipo Dumar qué hace aquí?’ Si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía jajaja, qué tal las hps, fuera cierto las tendría embaladas y diciéndole que me habían echado de la fundación por malos manejos jajaja, qué tal las hptas. Y Charlotte le contó a Juan. Malparidas, ahora sí me voy a encargar de dejarlas como un culo”, se lee en otro de los chats publicados por ese diario.

Andrea Petro (Dumar Guevara en su momento le llevó su agenda privada) fue prudente frente al tema. “Ante lo que ha circulado en prensa, solo reafirmo que nadie (ni mi mamá ni yo) merece ser tratada con insultos. El respeto en la forma de expresarnos es esencial. No entraré en confrontaciones y confío en que los hechos hablen por sí mismos”, dijo.

Juan Carlos Florián
Juan Carlos Florián es el ministro de la Igualdad. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Por su parte, Mary Luz Herrán afirmó: “Al igual que mi hija, los chats revelados en prensa hoy demuestran la vulnerabilidad en la que estamos. Lamentable que venga desde este lado. Esto no debió ocurrir”, manifestó.

Gustavo Petro guardó silencio, pero actuó. Para él y para su círculo más cercano es inconcebible que un alto funcionario del Estado insulte a la familia presidencial.

