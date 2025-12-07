Andrea Petro respondió a polémica por viceministro de Igualdad, que la llamó “hp” y “descarada”, igual que a su mamá

Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, respondió a la polémica que se conoció en las últimas horas después de que se revelara un chat en el que el viceministro de Igualdad encargado, Dumar David Guevara, las calificara de “hp” a ella y a su mamá, Mary Luz Herrán.

La historia fue revelada por el diario El Colombiano, que explicó que todo inició cuando Andrea y su progenitora llegaron hasta la sede de la cartera para reunirse con Charlotte Callejas, la actual viceministra de las mujeres.

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Guevara anunció la llegada de las dos mujeres en un chat en el que interactuaron algunos funcionarios del Ministerio. Allí, indicó que haría lo posible para que no se vieran con el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, quien para entonces acababa de asumir el cargo.

Posteriormente, fue cuando las insultó, según se ve en la conversación revelada por el mencionado medio de comunicación.

“Las descaradas de la Mary Luz y la Andrea diciéndole a la Charlotte: ‘¿ese tipo Dumar qué hace aquí? Si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía jajaja‘“, escribió.

“Qué tal las hps, fuera cierto las tendría embaladas y diciéndole que me habían echado de la fundación por malos manejos jajaja, qué tal las hptas. Y Charlotte le contó a Juan. Malparidas, ahora sí me voy a encargar de dejarlas como un culo”, agregó.

Ante la controversia que se desató, Andrea Petro no dudó en salir a responder por los insultos que recibió ella y su mamá, y sobre los que, al parecer, hasta ahora se entera gracias a la publicación de los chats.

Ante lo que ha circulado en prensa, solo reafirmo que nadie (ni mi mamá ni yo) merece ser tratada con insultos. El respeto en la forma de expresarnos es esencial. No entraré en confrontaciones y confío en que los hechos hablen por sí mismos. — Andrea Petro (@andreapetro91) December 7, 2025

Por medio de su cuenta de X, la hija mayor del máximo mandatario dejó claro que ella y Mary Luz no deberían recibir este tipo de calificativos. "Ante lo que ha circulado en prensa, solo reafirmo que nadie (ni mi mamá ni yo) merece ser tratada con insultos", escribió.

“El respeto en la forma de expresarnos es esencial. No entraré en confrontaciones y confío en que los hechos hablen por sí mismos”, complementó.

Además, en la misma red social, Andrea respondió a un comentario de una persona que le pidió explicaciones sobre por qué estaba en el Ministerio. La mujer indicó que le pidieron que diera una conferencia.

"Si me piden dar una charla sobre empoderamiento femenino o sobre población migrante, lo haré, ya sea con el gobierno o con entidades privadas”, manifestó.