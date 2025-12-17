Mundo

Claudia Sheinbaum desafió a Donald Trump en defensa de Maduro: el mensaje desató revuelo en la región

La presidenta de México llamó a la ONU a asumir su papel y “evitar cualquier derramamiento de sangre” en Venezuela.

17 de diciembre de 2025, 3:52 p. m.
La presidenta mexicana se refirió a la orden ejecutiva de Trump contra el régimen
La presidenta mexicana se refirió a la orden ejecutiva de Trump contra el régimen

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo una petición directa a la ONU para que asuma su papel e intente evitar “cualquier derramamiento de sangre” en Venezuela, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara un bloqueo naval a buques petroleros que entren o salgan del país sudamericano.

“No se le ha visto (a Naciones Unidas). Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, afirmó la mandataria izquierdista al comentar en rueda de prensa la nueva medida de presión de Trump sobre el Gobierno venezolano.

Estados Unidos desplegó en agosto una importante flotilla naval en el Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico.

En un mensaje publicado el martes en su plataforma Truth Social, Trump no solo ordenó el bloqueo de los petroleros, sino que advirtió que la flota estadounidense en el Caribe “solo seguirá creciendo” hasta que Caracas devuelva a su país “el petróleo, la tierra y otros activos” que, según dijo, le han robado.

El republicano justificó también el bloqueo al afirmar que “el régimen venezolano había sido designado como una organización terrorista internacional” por su administración.

Maduro toma una decisión ‘urgente’ tras conocer que Venezuela “está rodeada” por EE. UU.

Sheinbaum agregó que “más allá de las opiniones” sobre el régimen venezolano y la presidencia del presidente Nicolás Maduro, la posición de México “siempre debe ser no a la intervención” y de rechazo “a la injerencia extranjera”.

“Llamamos a que en cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución”, abundó la jefa de Estado.

La presidenta de México y Nicolás Maduro
La presidenta de México y Nicolás Maduro

Trump también dijo que la flota estadounidense concentrada en el Caribe “solo seguirá creciendo” hasta que Venezuela devuelva “a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”.

En su mensaje, el republicano justificó el bloqueo al afirmar que “el régimen venezolano había sido designado como una organización terrorista internacional” por su administración.

La petición de la mandataria mexicana viene 24 horas después de que Sheinbaum solicitara que primero se atiendan las causas del consumo de fentanilo antes de declarar esta droga como “arma de destrucción masiva”, como hizo el mandatario estadounidense esta semana.

El magnate republicano firmó un decreto que clasifica el fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos, como un “arma de destrucción masiva”.

“Se lo he planteado al presidente Trump, tienen que atenderse las causas del consumo, no solamente esta visión de catalogar ahora una de las drogas como arma de destrucción letal”, dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

