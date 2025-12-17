Revelan planes para una posible visita de María Corina Machado a la Casa Blanca, tras salir de Venezuela y recibir el Premio Nobel

Un reconocido medio de Estados Unidos reveló que funcionarios cercanos al presidente Donald Trump están organizando una visita de la opositora política María Corina Machado, que salió de Venezuela la semana pasada en dirección a Noruega para recibir el Premio Nobel de Paz.

De acuerdo con reportes oficiales de la prensa, basados en fuentes cercanas a los hechos, Machado habría abandonado secretamente Venezuela con ayuda de Estados Unidos, pues en su país esta es señalada de varios delitos políticos, desde que Nicolás Maduro tomó el poder a mediados del 2024.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AFP

El senador republicano Rick Scott le aseguró al medio Semafor que algunos miembros gubernamentales trabajan para concretar una reunión de Machado en la Casa Blanca, pero manifestó que le “sorprendería” que eso ocurriera esta semana, más después de que la líder opositora resultara herida en medo de su escape hacia Europa.

“Me gustaría que conociera al presidente”, expresó el senador en entrevista con el medio mencionado, el cual asevera que la propuesta no ha llegado aún a oídos de Trump.

Nicolás Maduro. Foto: GETTY IMAGES

Por su parte, el mandatario estadounidense desplegó sus fuerzas armadas desde agosto de este año en el Caribe para combatir el narcotráfico y, de paso, presionar al régimen de Maduro. Además de considerarlo ilegítimo, el Gobierno de Trump estableció una recompensa de 50 millones de dólares por él, tras señalarlo como el líder de la “Organización Terroristas Internacional” el Cartel de los Soles.

Por lo anterior, algunos aliados de la administración estadounidense consideran que Trump podría acceder a la iniciativa.

Machado podría visitar EE. UU. tras su salida de Venezuela. Foto: AFP

Incluso, una fuente familiarizada le aseguró a Semafor que Machado querría “entregarle su medalla Nobel” al presidente de Estados Unidos. La líder de la oposición manifestó, desde Oslo, que apoya las operaciones militares norteamericanas, las cuales ayudarían a devolver la democracia a su país.

Según el funcionario, que declaró en anonimato, Machado pretende “formalizar la dedicación del premio para mostrar al mundo que la fuerza es una fuerza para la paz”. Y aseguró que “el presidente (Trump) está haciendo muchos más amigos en Latinoamérica y María Corina está en el círculo de espera”.

La Casa Blanca no ha anunciado planes de que la visita de Machado ocurra, y el equipo de la recién Nobel de Paz tampoco ha revelado detalles sobre una posible reunión con Estados Unidos.