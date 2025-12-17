Estados Unidos

No salgan de Estados Unidos, advertencia a inmigrantes en medio de temporada de viajes: “Mi mamá lloró cuando le dije que no viajaría”

Expertos recomiendan a inmigrantes evitar viajes por fuera de Estados Unidos en medio de temporada de Navidad y Año Nuevo.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

17 de diciembre de 2025, 5:17 p. m.
Se recomienda no salir de Estados Unidos
Se recomienda no salir de Estados Unidos Foto: Getty Images

Abogados de inmigración en Estados Unidos están recomendando a personas inmigrantes no salir del país, ante posibles problemas para reingresar al territorio norteamericano.

En esta época del año, una parte importante de las personas suele realizar viajes al exterior; sin embargo, los controles migratorios se intensifican, lo que podría generar dificultades para personas inmigrantes.

USCIS endurece las reglas sobre fotos migratorias y limita su vigencia a solo tres años

Se informa que la recomendación hecha por expertos en materia migratoria debería ser tenida en cuenta por migrantes que residen en Puerto Rico y por estudiantes de otros países que forman parte de instituciones ubicadas al sur del país.

“No viajar internacionalmente sería la mejor recomendación”, afirma el abogado Jean Paul Castro Lamberty.

Migrantes esperan en fila junto a la valla fronteriza bajo la vigilancia de la Guardia Nacional de Texas para ingresar a El Paso, Texas, el 10 de mayo de 2023. Los senadores se apresuran a publicar un proyecto de ley muy esperado que combina la política de control fronterizo con la ayuda en tiempos de guerra. para Ucrania, Israel y otros aliados de Estados Unidos, como parte de un esfuerzo a largo plazo para impulsar el paquete a través del fuerte escepticismo de los republicanos, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.
El gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por sus fuertes políticas migratorias. Foto: AP

De acuerdo con información citada por Clarín, el gobierno federal estaría evaluando la posibilidad de ampliar a 30 las nacionalidades restringidas; actualmente son 19.

“El Gobierno dice, explícitamente, que van a reabrir incluso casos ya aprobados de personas que pertenezcan a la lista de estos 19 países”, afirmó Lamberty.

Esta situación genera preocupación en medio de las fuertes medidas adoptadas por el Gobierno estadounidense en materia migratoria.

Instituciones educativas como la Universidad Estatal de Nuevo México y la Universidad de Texas, en El Paso, habrían solicitado a sus estudiantes con visa de estudiante abstenerse de salir del país, ante el temor de que luego no puedan reingresar, según información del Diario El Paso.

x
Universidades solicitan a sus estudiantes con visa para tal fin no salir del país. Foto: Getty Images

Esto también ha generado diversas reacciones entre los estudiantes, quienes aseguran encontrarse en una situación angustiosa ante la posibilidad de perder la oportunidad de regresar y continuar con sus estudios.

“Es una sensación horrible tener que elegir entre ver a mi familia y conservar lo que he construido aquí”, expresó una estudiante mexicana de la NMSU.

Esta situación también afecta de manera significativa a las familias de aquellas personas que, por precaución, prefieren no salir del país.

Javier, estudiante colombiano de la UTEP, dice: “Mi mamá lloró cuando le dije que no viajaría. Pero tengo miedo”. Esto evidencia el impacto emocional que esta situación genera en personas que se encuentran dentro de los Estados Unidos.

Todo esto ocurre, además, en medio de los distintos operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), en los que varias personas han sido arrestadas.

“Vienen y te los arrebatan como criminales”: empresario en Florida llora tras el arresto de sus trabajadores por parte del ICE

Todos los temas relacionados con migración y arrestos, así como las advertencias expuestas para no salir en estas fechas, generan un ambiente tenso. El Gobierno estadounidense plantea que las medidas sigan siendo estrictas.

Noticias Destacadas