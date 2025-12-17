Abogados de inmigración en Estados Unidos están recomendando a personas inmigrantes no salir del país, ante posibles problemas para reingresar al territorio norteamericano.

En esta época del año, una parte importante de las personas suele realizar viajes al exterior; sin embargo, los controles migratorios se intensifican, lo que podría generar dificultades para personas inmigrantes.

Se informa que la recomendación hecha por expertos en materia migratoria debería ser tenida en cuenta por migrantes que residen en Puerto Rico y por estudiantes de otros países que forman parte de instituciones ubicadas al sur del país.

“No viajar internacionalmente sería la mejor recomendación”, afirma el abogado Jean Paul Castro Lamberty.

De acuerdo con información citada por Clarín, el gobierno federal estaría evaluando la posibilidad de ampliar a 30 las nacionalidades restringidas; actualmente son 19.

“El Gobierno dice, explícitamente, que van a reabrir incluso casos ya aprobados de personas que pertenezcan a la lista de estos 19 países”, afirmó Lamberty.

Esta situación genera preocupación en medio de las fuertes medidas adoptadas por el Gobierno estadounidense en materia migratoria.

Instituciones educativas como la Universidad Estatal de Nuevo México y la Universidad de Texas, en El Paso, habrían solicitado a sus estudiantes con visa de estudiante abstenerse de salir del país, ante el temor de que luego no puedan reingresar, según información del Diario El Paso.

Esto también ha generado diversas reacciones entre los estudiantes, quienes aseguran encontrarse en una situación angustiosa ante la posibilidad de perder la oportunidad de regresar y continuar con sus estudios.

“Es una sensación horrible tener que elegir entre ver a mi familia y conservar lo que he construido aquí”, expresó una estudiante mexicana de la NMSU.

Esta situación también afecta de manera significativa a las familias de aquellas personas que, por precaución, prefieren no salir del país.

Javier, estudiante colombiano de la UTEP, dice: “Mi mamá lloró cuando le dije que no viajaría. Pero tengo miedo”. Esto evidencia el impacto emocional que esta situación genera en personas que se encuentran dentro de los Estados Unidos.

Todo esto ocurre, además, en medio de los distintos operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), en los que varias personas han sido arrestadas.

Todos los temas relacionados con migración y arrestos, así como las advertencias expuestas para no salir en estas fechas, generan un ambiente tenso. El Gobierno estadounidense plantea que las medidas sigan siendo estrictas.