Cambio importante en proceso de visas: la medida busca proteger a los trabajadores estadounidenses

El Departamento de Seguridad Nacional ha hecho una modificación que altera la manera en la que se venía realizando el proceso de selección de visas de trabajo H-1B.

Esta decisión busca que se otorguen visas a personas mayor cualificadas y que de esa manera se protejan a los trabajadores de Estados Unidos, aumentando la probabilidad de que trabajadores con estas características de mejor cualificación puedan acceder a visas de trabajo a través del nuevo proceso ponderado.

Según lo que se informa, estos cambios se harán efectivos a partir del 27 de febrero del 2026.

“Como parte del compromiso de la Administración Trump con la reforma del programa H-1B, seguiremos exigiendo más tanto a empleadores como a extranjeros para no perjudicar a los trabajadores estadounidenses y poner a Estados Unidos en primer lugar”, declaró el portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), Matthew Tragresser.

El anterior proceso de selección ha sido objeto de críticas, pues este habría sido utilizado de manera abusiva para que se les otorgaran visas a trabajadores menor cualificados y con menor remuneración, afectando seriamente el equilibrio respecto a trabajadores norteamericanos.

“El proceso actual de selección aleatoria de registros H-1B fue explotado y abusado por los empleadores estadounidenses que principalmente buscaban contratar a los trabajadores extranjeros por salarios más bajos de lo que pagarían a los trabajadores estadounidenses”, mencionó Tragresser.

Esta decisión se da en el marco de las fuertes políticas migratorias que el Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha promovido.

Redadas migratorias han despertado preocupación, al interior del territorio nacional, recientemente el alcalde de Evanston protagonizó un enfrentamiento con un comandante de la Patrulla Fronteriza.

El gobierno de Donald Trump, por su parte, ha ofrecido una remuneración económica para que aquellos que estén de manera ilegal en el país se autodeporten en medio de temporada de Navidad y de Fin de año, la remuneración sería de 3000 dólares.

Todo este tema también ha generado que universidades del territorio norteamericano les pidan a sus estudiantes abstenerse a salir del país por posibles complicaciones a la hora de regresar nuevamente, pese a tener visas de estudiantes activas.

En otro caso, oficiales del ICE arrestan a dos empleados y su jefe al ver la situación rompe en llanto, situaciones como estas se han hecho presentes de manera frecuente últimamente.