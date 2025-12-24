Estados Unidos

Cambio importante en proceso de visas: la medida busca proteger a los trabajadores estadounidenses

El Departamento de Seguridad Nacional hace una modificación para la selección de visas trabajo y de esa manera busca proteger a los trabajadores estadounidenses.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

24 de diciembre de 2025, 4:17 p. m.
Trump cambió de opinión y ahora apoya contratar extranjeros con visa H-1B.
Trump cambió de opinión y ahora apoya contratar extranjeros con visa H-1B.

El Departamento de Seguridad Nacional ha hecho una modificación que altera la manera en la que se venía realizando el proceso de selección de visas de trabajo H-1B.

Esta decisión busca que se otorguen visas a personas mayor cualificadas y que de esa manera se protejan a los trabajadores de Estados Unidos, aumentando la probabilidad de que trabajadores con estas características de mejor cualificación puedan acceder a visas de trabajo a través del nuevo proceso ponderado.

La visa estadounidense se ha convertido en una de las más solicitadas por los colombianos.
Cambios importantes en la visa

Según lo que se informa, estos cambios se harán efectivos a partir del 27 de febrero del 2026.

“Como parte del compromiso de la Administración Trump con la reforma del programa H-1B, seguiremos exigiendo más tanto a empleadores como a extranjeros para no perjudicar a los trabajadores estadounidenses y poner a Estados Unidos en primer lugar”, declaró el portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), Matthew Tragresser.

El anterior proceso de selección ha sido objeto de críticas, pues este habría sido utilizado de manera abusiva para que se les otorgaran visas a trabajadores menor cualificados y con menor remuneración, afectando seriamente el equilibrio respecto a trabajadores norteamericanos.

“El proceso actual de selección aleatoria de registros H-1B fue explotado y abusado por los empleadores estadounidenses que principalmente buscaban contratar a los trabajadores extranjeros por salarios más bajos de lo que pagarían a los trabajadores estadounidenses”, mencionó Tragresser.

Esta decisión se da en el marco de las fuertes políticas migratorias que el Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha promovido.

Discurso
Gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por fuertes políticas migratorias. Foto: AP

Redadas migratorias han despertado preocupación, al interior del territorio nacional, recientemente el alcalde de Evanston protagonizó un enfrentamiento con un comandante de la Patrulla Fronteriza.

En video: en medio de operativo migratorio, alcalde de Evanston se enfrenta a comandante de la Patrulla Fronteriza

El gobierno de Donald Trump, por su parte, ha ofrecido una remuneración económica para que aquellos que estén de manera ilegal en el país se autodeporten en medio de temporada de Navidad y de Fin de año, la remuneración sería de 3000 dólares.

Todo este tema también ha generado que universidades del territorio norteamericano les pidan a sus estudiantes abstenerse a salir del país por posibles complicaciones a la hora de regresar nuevamente, pese a tener visas de estudiantes activas.

No salgan de Estados Unidos, advertencia a inmigrantes en medio de temporada de viajes: “Mi mamá lloró cuando le dije que no viajaría”

En otro caso, oficiales del ICE arrestan a dos empleados y su jefe al ver la situación rompe en llanto, situaciones como estas se han hecho presentes de manera frecuente últimamente.

“Vienen y te los arrebatan como criminales”: empresario en Florida llora tras el arresto de sus trabajadores por parte del ICE

