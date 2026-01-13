Estados Unidos

Icónica marca de ropa de los Estados Unidos se despide de 14 de sus tiendas: “Estamos desafiando el status quo”

Como una estrategia de reestructuración, la marca Macy´s cerrará algunas de sus tiendas en el territorio norteamericano.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

13 de enero de 2026, 4:25 p. m.
Foto: Getty Images

En medio de una era en la que los cambios en los hábitos de consumo se van presentando de manera precipitada, diferentes marcas han tenido que hacer modificaciones en sus operaciones para tener mejores rentabilidades y poder ser competitivas en el mercado.

La marca Macy´s hará el cierre de 14 de sus tiendas en los Estados Unidos, con el fin de empeñar sus esfuerzos en realizar una modernización de la marca y también tener una injerencia significativa en el mercado digital que en este momento va marcando tendencia.

De acuerdo con lo mencionado en un comunicado de la empresa, esta se encuentra:

Desafiando el status quo para crear un Macy’s, Inc. más moderno. Estamos tomando las medidas necesarias para revitalizar las relaciones con nuestros clientes a través de mejores experiencias de compra, surtidos relevantes y valor atractivo”.

En este momento se desconoce cuál será el impacto real que estas decisiones generen en los empleados que trabajan en las tiendas que serán cerradas.

Estados Unidos ha sido testigo de transformaciones en como se hace marketing, pues consumidores están optando por utilizar la inteligencia artificial como asistente de compra.

Por lo tanto, ahora no solo es importante tener visibilidad en la web, sino también ser visible ante la IA para que esta pueda atraer nuevos clientes que se interesen en los productos que ofrecen las diferentes compañías.

Las peticiones de la ONU tras la muerte de la mujer en Minneapolis a manos de un agente del ICE

Los cierres de tiendas les permiten a empresas como macy´s reducir los gastos operativos elevados y de ese modo enfocarse en otros mercados que tienen mayor crecimiento y mejores rentabilidades.

Sostener una tienda física supone un riesgo de perdida importante por los costos fijos, aumentar la presencia digital, apelando a compradores en línea simplemente contribuye de manera significativa a hacer más eficientes los procesos.

Foto: Getty Images

El catálogo digital puede tener una gama más amplia de productos, con la oportunidad de que los clientes no se limiten a lo que haya en existencia en una de las sedes, sino como un sistema articulado entre bodegas y tiendas físicas.

En los planes de Macy´s no está suprimir todas las tiendas físicas, sino generar un punto de equilibrio en el que puedan aumentar sus rentabilidades, integrando las ventas digitales y las que son efectuadas en sus establecimientos,

Tiendas que cerrarán

  • 17855 Southcenter Pkwy, Tukwila, Washington.
  • 5488 South Padre Island Dr, Corpus Christi, Texas.
  • 100 Pittsburgh Mills Cir, Tarentum, Pensilvania.
  • 3801 Sumner Blvd, Raleigh, Carolina del Norte.
  • 1255 Niagara Falls Blvd, Amherst, Nueva York.
  • Centro comercial Interstate 225, Ramsey, Nueva Jersey.
  • 5500 Grossmont Center Dr, La Mesa, California.
  • 3400 Naglee Rd, Tracy, California.
  • 4880 Briarcliff Rd. NE, Atlanta, Georgia.
  • 7900 Ritchie Hwy., Glen Burnie, Maryland.
  • 3850 Rivertown Pkwy. SO, Míchigan.
  • 112 Eisenhower Pkwy, Livingston, Nueva Jersey.
  • 50 Fox Run Rd, Newington, Nuevo Hampshire.
  • 4101 W Division St, Saint Cloud, Minnesota.

Noticias Destacadas