Suscribirse

Estados Unidos

Nuevo tratamiento para la gonorrea: FDA aprueba nuevos antibióticos orales

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprueba dos nuevos medicamentos para el tratamiento de la gonorrea.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Florez

Luciano Sánchez Flórez es comunicador social con énfasis en producción sonora y radiofónica de la Universidad Javeriana. Gestor cultural y curador de arte, especializado en arte colonial, moderno y contemporáneo. Es pasante de la redacción de breaking news de semana.com.

15 de diciembre de 2025, 1:48 p. m.
bacteria de Meningitis (Neisseria meningitidis).
La FDA da el aval para nuevos tratamientos para la gonorrea, infección de transmisión sexual. | Foto: Getty Images/Science Photo Libra

La gonorrea, una de las infecciones de transmisión sexual en Estados Unidos más comunes, ha sido objeto de constante análisis con el fin de buscar tratamientos para hacerle frente.

La compañia GSK, encargada del desarrollo de Blujepa (gepotidacina), aprobado como uno de los tratamientos de la gonorrea urogenital (no complicada).

Está dirigido a personas a partir de los 12 años de edad y que tengan un peso mínimo de 45 kilogramos.

Contexto: Medicamento contaminado: FDA ordena retiro nacional de fármaco para la presión arterial

Este fármaco anteriormente solo tenía el registro para infecciones urinarias no complicadas en mujeres y adolescentes, es decir que la nueva aprobación se puede catalogar como una aprobación suplementaria. Según indica Infobae.

En BioOrigen desarrollan bioinsumos a partir de microorganismos benéficos como hongos y bacterias; cuentan con laboratorios donde realizan estudios de suelo, foliares, fitosanitarios y de sanidad de raíces.
La gonorrea causa preocupación en la salud por su evolución constante. | Foto: GreenLand - API

Nuzolvence, es el otro medicamento al cual la FDA le confirió el aval, fue desarrollado en medio de una colaboración entre Innoviva Specialty Therapeutics y la Alianza mundial para la investigación y el desarrollo de antibióticos (GARDP).

Nuzolvence, granulado soluble, tiene como fin ser utilizado como tratamiento de dosis oral única para la gonorrea urogenital, orientada a adultos y adolescentes mayores de 12 años y de más de 35 kilogramos de peso.

Es importante mencionar que la bacteria Neisseria gonorrhoeae, a lo largo de los años, ha mostrado una evolución exponencial de resistencia a los fármacos y estas investigaciones responden de manera directa a esa evolución de resistencia que pretende ser minimizada a través de estos nuevos medicamentos.

Listeria monocytogenes es conocida por su capacidad para sobrevivir a temperaturas de refrigeración y crecer en entornos fríos.
La gonorrea ha mostrado una resistencia evolutiva a ciertos fármacos. | Foto: Getty Images

Esta infección ocasionada por la bacteria genera preocupación en temas de salud, es por eso que los esfuerzos para la aprobación de estos nuevos tratamientos constituyen un avance significativo en materia de salud pública.

“Estos avales representan un hito relevante para las alternativas terapéuticas frente a la gonorrea no complicada”, afirmó Adam Sherwat, responsable de la Oficina de Enfermedades Infecciosas de la FDA.

De acuerdo con información oficial, los casos reportados de infección de transmisión sexual en Estados Unidos para el año 2023, crecieron un 90% en comparación con los casos reportados hacia el 2004.

Contexto: Gonorrea: ¿cómo identificar la infección?

En estas estadísticas también se indica que la gonorrea ocupa el segundo lugar como la infección de transmisión sexual más común reportada en Estados Unidos. Según lo presentado por Infobae.

De acuerdo con información suministrada por las compañías, los precios definitivos están en estudio, así como la accesibilidad a estos, siendo prioritaria la llegada a sistemas de salud y poblaciones con grandes problemas de atención médica.

“Un agente novedoso y oral como zoliflodacina puede reforzar nuestro arsenal ante la resistencia, apoyar estrategias responsables y frenar la propagación”, menciona David Altarac, director médico de Innoviva Specialty Therapeutics.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Roomba se apaga tras décadas de liderazgo: del ícono del hogar inteligente a la bancarrota en Estados Unidos

2. Tolima vs. Junior por la final de la Liga Betplay: horario y dónde ver el partido en vivo

3. Nuevo tratamiento para la gonorrea: FDA aprueba nuevos antibióticos orales

4. FF.MM. no descartan denuncia contra la senadora Isabel Cristina Zuleta por obstrucción en operaciones militares

5. Médicos en Oslo encendieron las alarmas por el estado de salud de María Corina Machado: este es el diagnóstico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosFDAsexual

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.