Nuevo tratamiento para la gonorrea: FDA aprueba nuevos antibióticos orales

La gonorrea, una de las infecciones de transmisión sexual en Estados Unidos más comunes, ha sido objeto de constante análisis con el fin de buscar tratamientos para hacerle frente.

La compañia GSK, encargada del desarrollo de Blujepa (gepotidacina), aprobado como uno de los tratamientos de la gonorrea urogenital (no complicada).

Está dirigido a personas a partir de los 12 años de edad y que tengan un peso mínimo de 45 kilogramos.

Este fármaco anteriormente solo tenía el registro para infecciones urinarias no complicadas en mujeres y adolescentes, es decir que la nueva aprobación se puede catalogar como una aprobación suplementaria. Según indica Infobae.

La gonorrea causa preocupación en la salud por su evolución constante. | Foto: GreenLand - API

Nuzolvence, es el otro medicamento al cual la FDA le confirió el aval, fue desarrollado en medio de una colaboración entre Innoviva Specialty Therapeutics y la Alianza mundial para la investigación y el desarrollo de antibióticos (GARDP).

Nuzolvence, granulado soluble, tiene como fin ser utilizado como tratamiento de dosis oral única para la gonorrea urogenital, orientada a adultos y adolescentes mayores de 12 años y de más de 35 kilogramos de peso.

Es importante mencionar que la bacteria Neisseria gonorrhoeae, a lo largo de los años, ha mostrado una evolución exponencial de resistencia a los fármacos y estas investigaciones responden de manera directa a esa evolución de resistencia que pretende ser minimizada a través de estos nuevos medicamentos.

La gonorrea ha mostrado una resistencia evolutiva a ciertos fármacos. | Foto: Getty Images

Esta infección ocasionada por la bacteria genera preocupación en temas de salud, es por eso que los esfuerzos para la aprobación de estos nuevos tratamientos constituyen un avance significativo en materia de salud pública.

“Estos avales representan un hito relevante para las alternativas terapéuticas frente a la gonorrea no complicada”, afirmó Adam Sherwat, responsable de la Oficina de Enfermedades Infecciosas de la FDA.

De acuerdo con información oficial, los casos reportados de infección de transmisión sexual en Estados Unidos para el año 2023, crecieron un 90% en comparación con los casos reportados hacia el 2004.

En estas estadísticas también se indica que la gonorrea ocupa el segundo lugar como la infección de transmisión sexual más común reportada en Estados Unidos. Según lo presentado por Infobae.

De acuerdo con información suministrada por las compañías, los precios definitivos están en estudio, así como la accesibilidad a estos, siendo prioritaria la llegada a sistemas de salud y poblaciones con grandes problemas de atención médica.