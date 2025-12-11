Suscribirse

Estados Unidos

Medicamento contaminado: FDA ordena retiro nacional de fármaco para la presión arterial

Más de once mil frascos de medicamento para la presión arterial serán retirados.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Florez

Luciano Sánchez Flórez es comunicador social con énfasis en producción sonora y radiofónica de la Universidad Javeriana. Gestor cultural y curador de arte, especializado en arte colonial, moderno y contemporáneo. Es pasante de la redacción de breaking news de semana.com.

11 de diciembre de 2025, 7:31 p. m.
Contrato para el suministro de medicamentos hecho por acuerdo marco fue suspendido por Colombia Compra Eficiente. Afectados demandaron y el Tribunal falló a favor de la entidad del Estado.
FDA ordena el retiro de medicamento utilizado para la presión arterial | Foto: Getty Images

La FDA ordenó el retiro de un medicamento utilizado para la presión arterial, luego de que pruebas de laboratorio revelaran contaminación cruzada con un principio activo empleado para reducir el colesterol, según informó Infobae.

De acuerdo con la FDA, en el medicamento de nombre comercial Ziac se encontraron “trazas de ezetimiba”, principio activo presente en fármacos destinados a disminuir los niveles de colesterol.

Aunque se hallaron estas trazas de este principio activo, es importante mencionar que la FDA afirma que esto no supone un riesgo alto para la salud pública, y está catalogado este retiro como clase III.

El acetaminofén es el medicamento más consumido para los malestares en general. Estudios buscan evidencias de posibles causas de su consumo y el autismo.
Medicamento estaba contaminado con un principio activo que se utiliza para reducir los niveles de colesterol. | Foto: 123 Rf

Tipos de clasificación de retiro según la FDA:

  • Clase I: probabilidad alta que la exposición al producto cause graves consecuencias a la salud de los consumidores, inclusive la muerte.
  • Clase II: la exposición al producto puede causar consecuencias negativas para la salud sin llegar a ser graves y son reversibles.
  • Clase III: cuando no es probable que la exposición al producto genere consecuencias adversas a la salud.

Aunque, según la clasificación de la FDA, el producto podría no causar consecuencias adversas para la salud, el hecho de que contenga las trazas mencionadas constituye una violación que obliga al retiro inmediato del medicamento, ya que la fórmula aprobada por la FDA no incluye este elemento.

De acuerdo con lo que comunica la FDA, la contaminación del medicamento se dio por una combinación en los procesos de producción.

Imagen desenfocada de laboratorio con dos científicas dentro de un hospital
Los lotes contaminados del medicamento Ziac serán retirados | Foto: Getty Images

Lotes de Ziac implicados

  • Presentación por 500 tabletas (NDC 68462-878-05)
  • Presentación por 100 tabletas (NDC 68462-878-01)
  • Presentación por 30 tabletas (NDC 68462-878-30)

Según la información compartida por Infobae, la empresa farmacéutica Glenmark Pharmaceuticals notificó voluntariamente este incidente a la FDA y se encuentra en el proceso de recuperación de todos los medicamentos de los lotes afectados, los cuales ya han sido distribuidos en todo el país.

Contexto: FDA lanza alerta: estos 19 utensilios de cocina pueden contaminar alimentos con plomo

La compañía también afirmó que fortalecerá sus controles para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Por su parte, la FDA mantiene publicada la alerta y, conforme avance el proceso, informará cualquier novedad a través de sus canales oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos anuncia sanciones contra sobrinos de Maduro y buques que transporten crudo venezolano

2. Se cayó la designación de Jorge Iván Ospina como embajador de Colombia ante Palestina

3. Medicamento contaminado: FDA ordena retiro nacional de fármaco para la presión arterial

4. En medio de acción del Ejército, murió alias Maicol, cabecilla financiero del frente 57 de las disidencias de Farc

5. Estados Unidos emite advertencia mundial de viaje: estos países están bajo alerta por riesgo para ciudadanos y extranjeros

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosFDAMedicamentos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.