MinTransporte levanta restricciones en el espacio aéreo del Caribe y normaliza operaciones

El Ministerio de Transporte informó que fueron levantadas en su totalidad las restricciones operacionales en el espacio aéreo del Caribe, lo que permite la normalización progresiva de las operaciones aéreas desde y hacia esta región del país.

La decisión anunciada este domingo, 4 de enero, busca restablecer la conectividad aérea y garantizar la seguridad de los usuarios del transporte aéreo.

Latam anuncia la cancelación de sus vuelos a Aruba y Curazao de las próximas 48 horas por situación en Venezuela

De acuerdo con la cartera de Transporte, la habilitación total del espacio aéreo permite que las aerolíneas retomen de manera gradual sus itinerarios, conforme a los protocolos establecidos.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que la situación operativa que había generado las restricciones fue superada y que las aeronaves afectadas están reanudando sus operaciones de forma progresiva.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, señaló que la prioridad durante el manejo de la contingencia fue la seguridad aérea y la protección de los pasajeros.

Situación en aeropuertos. Foto: Guillermo Torres / Semana

“Tal y como lo anunciamos, hoy podemos confirmar que el espacio aéreo del Caribe ya se encuentra completamente habilitado. Nuestra prioridad ha sido siempre proteger la seguridad aérea y garantizar que los pasajeros puedan movilizarse con normalidad, especialmente en una temporada de alta demanda de viajes”, afirmó la funcionaria.

Desde el sector transporte, se reiteró el llamado a los viajeros para que mantengan comunicación directa con sus aerolíneas y consulten el estado actualizado de sus vuelos, debido a que el proceso de normalización se realiza de manera gradual.

Las autoridades indicaron que, aunque las restricciones ya fueron levantadas, el seguimiento a la operación aérea continúa de forma permanente.

En ese sentido, la ministra Rojas agregó: “Seguimos trabajando de manera articulada con la Aeronáutica Civil y las aerolíneas para asegurar una operación segura, eficiente y confiable para todos los usuarios del transporte aéreo del país”.

En el comunicado se lee que el Gobierno nacional “reafirma su compromiso con una aviación segura, conectada y al servicio de la ciudadanía, fortaleciendo la operación aérea como un eje clave para el turismo, la economía y la integración regional”.