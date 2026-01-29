Estados Unidos

Donald Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela: primeras medidas para la reactivación definitiva de las relaciones

El anuncio del presidente de Estados Unidos es clave para la recuperación del territorio venezolano.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

29 de enero de 2026, 5:35 p. m.
Donald Trump sostiene que la relación con Delcy Rodríguez es muy buena.
Donald Trump sostiene que la relación con Delcy Rodríguez es muy buena. Foto: Montaje SEMANA | getty images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 29 de enero que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, tras una conversación con la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial”, dijo a los periodistas, al inicio de una reunión de su gabinete ministerial en la Casa Blanca.

Donald Trump afirmó: “Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá”; además, destacó: “Las relaciones han sido muy sólidas, muy buenas”.

“Tenemos a las grandes compañías petroleras rumbo a Venezuela, inspeccionando y eligiendo sus ubicaciones, y van a traer de vuelta una riqueza tremenda para Venezuela y para Estados Unidos”, explicó.

Estados Unidos

Alerta roja: tormentas invernales dejan reservas de sangre al límite en EE. UU.

Estados Unidos

¿Por qué los reembolsos de impuestos federales en EE. UU. podrían ser mayores de lo habitual en 2026?

Estados Unidos

Cierres viales por el Super Bowl 2026: información que debe tener en cuenta con anticipación

Estados Unidos

Última oportunidad: el Gobierno de EE. UU. inicia visitas domiciliarias por falta de este trámite

Estados Unidos

¿Más de un millón de dólares por asistir al Super Bowl?: el evento deportivo que eclipsa a Estados Unidos

Estados Unidos

Fin del “operativo especial” de ICE en Maine: senadora confirma que la redada de mayor alcance ya terminó

Estados Unidos

Marcas preparan sus comerciales para el Super Bowl, el evento que eclipsa el mundo deportivo de los Estados Unidos

Confidenciales

Roy Barreras llegó a Washington para reunirse con el senador republicano Bernie Moreno

Mundo

Donald Trump confirma llamada con Claudia Sheinbaum; de esto hablaron

“Venezuela, de hecho, va a ganar más dinero del que ha ganado nunca, y eso es bueno”, manifestó el máximo mandatario de Estados Unidos.

Luego de 10 años, un avión de carga vuelve a aterrizar en territorio venezolano; ¿qué llevaba la aeronave?

Tras el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York a la espera de juicio por narcotráfico, Estados Unidos improvisó un esquema de control de los beneficios del crudo venezolano, que luego de depositarlo en Catar es transferido al gobierno de Rodríguez, supuestamente con un monitoreo mensual del gasto.

“Quiero agradecer a todo el pueblo de Venezuela por lo que pasaron, ya saben, y quiero agradecer al liderazgo porque, realmente, están haciendo un buen trabajo”, declaró Trump.

Desde 2019 se suspendieron los vuelos oficialmente entre estas dos naciones

El 15 de mayo de 2019, el Departamento de Seguridad de Norteamérica (DHS) anunció la interrupción del servicio aéreo entre las dos naciones; no obstante, algunos vuelos siguieron despegando.

Pero fue en noviembre de 2025 cuando la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) ordenó la suspensión definitiva de los vuelos comerciales a Venezuela para las aerolíneas de Estados Unidos.

En dicho momento, el presidente de Estados Unidos les pidió a todas las aerolíneas y a viajeros ilegales que consideraran cerrado el espacio aéreo venezolano.

El Gobierno estadounidense tuvo acercamientos con el espacio aéreo del país caribeño. El 19 de enero de 2025, Estados Unidos deportó a 235 venezolanos y, días después, un avión de carga norteamericano arribó en un aeropuerto de La Guaira.

Donald Trump confirma llamada con Claudia Sheinbaum; de esto hablaron
Un avión que transportaba venezolanos deportados de Estados Unidos se desplaza tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)
Un avión que transportaba venezolanos deportados de Estados Unidos se desplaza tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix) Foto: AP

*Con información de AFP.

Más de Estados Unidos

La donación de sangre tiene grandes beneficios para el cuerpo de quien aporta a esta causa.

Alerta roja: tormentas invernales dejan reservas de sangre al límite en EE. UU.

X

Donald Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela: primeras medidas para la reactivación definitiva de las relaciones

Abundancia en el horizonte: Rituales para un agosto próspero en 2023.

¿Por qué los reembolsos de impuestos federales en EE. UU. podrían ser mayores de lo habitual en 2026?

x

Cierres viales por el Super Bowl 2026: información que debe tener en cuenta con anticipación

Un aviso del IRS puede escalar a una visita domiciliaria si la deuda fiscal permanece sin respuesta durante meses.

Última oportunidad: el Gobierno de EE. UU. inicia visitas domiciliarias por falta de este trámite

x

¿Más de un millón de dólares por asistir al Super Bowl?: el evento deportivo que eclipsa a Estados Unidos

ICE puede desvincularse de la poliíca local por proyecto de ley

Fin del “operativo especial” de ICE en Maine: senadora confirma que la redada de mayor alcance ya terminó

x

Marcas preparan sus comerciales para el Super Bowl, el evento que eclipsa el mundo deportivo de los Estados Unidos

La policía de Nueva York investiga el incidente después de que un hombre embistiera con su auto la sede mundial de Chabad-Lubavitch en Eastern Parkway, Brooklyn.

Pánico en Brooklyn: hombre embiste con su auto la histórica sinagoga de Chabad

Los automovilistas conducen bajo nieve intensa en la autopista N. Davis el martes 21 de enero de 2025 en Pensacola, Florida (Luis Santana/Tampa Bay Times vía AP)

Insólito: después de 16 años, podría ver caer nieve en esta ciudad de Florida. Sería el próximo fin de semana

Noticias Destacadas