Donald Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela: primeras medidas para la reactivación definitiva de las relaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 29 de enero que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, tras una conversación con la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial”, dijo a los periodistas, al inicio de una reunión de su gabinete ministerial en la Casa Blanca.

Donald Trump afirmó: “Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá”; además, destacó: “Las relaciones han sido muy sólidas, muy buenas”.

“Tenemos a las grandes compañías petroleras rumbo a Venezuela, inspeccionando y eligiendo sus ubicaciones, y van a traer de vuelta una riqueza tremenda para Venezuela y para Estados Unidos”, explicó.

“Venezuela, de hecho, va a ganar más dinero del que ha ganado nunca, y eso es bueno”, manifestó el máximo mandatario de Estados Unidos.

Tras el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York a la espera de juicio por narcotráfico, Estados Unidos improvisó un esquema de control de los beneficios del crudo venezolano, que luego de depositarlo en Catar es transferido al gobierno de Rodríguez, supuestamente con un monitoreo mensual del gasto.

“Quiero agradecer a todo el pueblo de Venezuela por lo que pasaron, ya saben, y quiero agradecer al liderazgo porque, realmente, están haciendo un buen trabajo”, declaró Trump.

Desde 2019 se suspendieron los vuelos oficialmente entre estas dos naciones

El 15 de mayo de 2019, el Departamento de Seguridad de Norteamérica (DHS) anunció la interrupción del servicio aéreo entre las dos naciones; no obstante, algunos vuelos siguieron despegando.

Pero fue en noviembre de 2025 cuando la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) ordenó la suspensión definitiva de los vuelos comerciales a Venezuela para las aerolíneas de Estados Unidos.

En dicho momento, el presidente de Estados Unidos les pidió a todas las aerolíneas y a viajeros ilegales que consideraran cerrado el espacio aéreo venezolano.

El Gobierno estadounidense tuvo acercamientos con el espacio aéreo del país caribeño. El 19 de enero de 2025, Estados Unidos deportó a 235 venezolanos y, días después, un avión de carga norteamericano arribó en un aeropuerto de La Guaira.

