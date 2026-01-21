Luego de 10 años, un avión de carga vuelve a aterrizar en territorio venezolano; ¿qué llevaba la aeronave?

Semanas después del arresto de Nicolás Maduro por parte del gobierno Trump, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía volvió a recibir un vuelo de carga proveniente de Estados Unidos.

La aeronave Boeing 747-428F con matrícula N903AR aterrizó en el estado de La Guaira, cerca de Caracas, luego de una década de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.

Se trata del vuelo de la aerolínea Sky Lease Cargo, que según informes, transportaba vehículos e insumos destinados a la embajada de Estados Unidos en Caracas.

El vuelo habría tardado aproximadamente tres horas, así lo reportó el portal Miami Spotter, que fue el medio que divulgó la información y mostró el video que correspondería al de la aeronave Boeing 747-428F.

Se reactivaría la embajada estadounidense en Caracas

Este avión que aterrizó en Venezuela no activaría los vuelos comerciales y aún no se ha hablado de este cambio en las relaciones internacionales. Por lo pronto, el vuelo de este 20 de enero es una excepción.

Sería el inicio de la reactivación de la embajada estadounidense en Caracas, luego de que suspendieran oficialmente las operaciones en marzo de 2019. Tras la nefasta relación del entonces gobierno Trump con Nicolás Maduro, se anunció que el Departamento de Estado de EE. UU. retirara su personal diplomático.

La llegada del avión de carga estadounidense marca un antes y un después en las relaciones diplomáticas entre los países, que al parecer trabajaría de la mano entre la administración Trump y la presidenta interina, Delcy Rodríguez, por la recuperación de Venezuela.

El último vuelo comercial entre EE. UU. y Venezuela

Desde el 15 de mayo de 2019, Estados Unidos no permite que se haga un vuelo comercial entre las naciones, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ordenó la interrupción total del servicio aéreo.

Los vuelos entre Estados Unidos y Venezuela, después de la captura de Maduro, iniciaron con la repatriación de 231 venezolanos, que estaban siendo deportados desde Phoenix, Estados Unidos.

No obstante, desde el 10 de diciembre de 2025, la administración Trump enviaba venezolanos a su tierra natal; fue desde Phoenix que se repatrió al menos a 172 latinos a Venezuela.