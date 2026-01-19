MUNDO

Venezuela recibe un vuelo con 235 migrantes deportados de EE. UU., el segundo tras la captura de Maduro

Se trata del vuelo número 100 dentro de la denominada “Gran Misión Vuelta a la Patria”.

Redacción Mundo
20 de enero de 2026, 3:30 a. m.
Un avión que transportaba venezolanos deportados de Estados Unidos se desplaza tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)
Un avión que transportaba venezolanos deportados de Estados Unidos se desplaza tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix) Foto: AP

Un avión con 235 ciudadanos de Venezuela a bordo ha aterrizado este lunes en el país latinoamericano proveniente del estado de Arizona, Estados Unidos, ha informado el Ministerio del Interior venezolano.

Se trata del segundo vuelo de este tipo después de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, en un ataque estadounidense sobre Caracas el pasado 3 de enero.

“Un total de 235 venezolanos ingresaron al país a bordo del vuelo número 100 procedente de Estados Unidos. En esta ocasión retornaron 219 hombres y 16 mujeres”, indicó la cartera ministerial en redes sociales, asegurando que los pasajeros “recibieron una atención integral” por parte de los “órganos de seguridad ciudadana” a su llegada al Aeropuerto de Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira.

El Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha destacado la operación como un “hito” al tratarse del vuelo número 100 dentro de la denominada “Gran Misión Vuelta a la Patria”, incidiendo en que esta iniciativa que “busca facilitar el regreso” de venezolanos al país fue “creada por el presidente constitucional de (...) Venezuela, Nicolás Maduro”.

“Con estas acciones el Gobierno reafirma el compromiso con cada venezolano en el exterior que quiera regresar a su patria”, agregó el régimen venezolano.

El pasado sábado, otro avión con 199 migrantes venezolanos --181 hombres y 18 mujeres-- a bordo aterrizó en el país sudamericano, también desde el estado de Arizona, siendo el primer vuelo de deportación de este año y tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Venezolanos deportados de Estados Unidos desembarcan en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)
Venezolanos deportados de Estados Unidos desembarcan en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix) Foto: AP

En el ataque del Ejército de Estados Unidos efectuado sobre Caracas y alrededores murieron al menos un centenar de personas, incluidos una veintena de militares venezolanos y 32 miembros de las fuerzas de seguridad cubanas.

Los deportados llegan a Venezuela en el marco de un programa de repatriación que se mantuvo incluso en plena crisis entre ambos países cuando estaba Maduro en el poder.

Panamá enviará, por primera vez, un avión directo a Caracas con migrantes venezolanos, tras pausa de vuelos de EE. UU.

Aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos arribaron regularmente durante todo el año pasado pese al despliegue militar que ordenó Trump en el Caribe desde agosto.

Caracas había denunciado a mediados de diciembre que Estados Unidos había suspendido “de manera unilateral” un vuelo con migrantes deportados.

Nicolás Maduro y Donald Trump, junto a vuelos de migrantes venezolanos
Nicolás Maduro y Donald Trump, junto a vuelos de migrantes venezolanos Foto: Getty Images

Por su parte, desde el 2024, Panamá ha realizado medio centenar de vuelos, financiados por Washington, con migrantes deportados a distintos países de Sudamérica, pero los venezolanos eran enviados a Colombia debido a que Mulino suspendió las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.

Un avión que transportaba venezolanos deportados de Estados Unidos se desplaza tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el lunes 19 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)

