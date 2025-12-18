MUNDO
Panamá enviará, por primera vez, un avión directo a Caracas con migrantes venezolanos, tras pausa de vuelos de EE. UU.
Desde 2024, Panamá ha realizado medio centenar de vuelos, financiados por Washington, pero vía Colombia.
18 de diciembre de 2025, 6:46 p. m.
Los migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos llegan al aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela. Foto: AFP
